『ストリートファイター/ザ・ムービー』の特別映像と日本版ポスタービジュアルが公開

映画『ストリートファイター/ザ・ムービー』（2026年10月16日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の特別映像と日本版ポスタービジュアルが公開となった。

「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔と評されるタイトル。シリーズ累計販売本数は全世界で5,800万本（※2025年12月31日時点）を突破しており、世代や国境を越えて支持され、あらゆるエンターテインメントへ影響を与え続けている。

製作には『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』など、数々の日本IPの実写化を手掛けてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、本IPの生みの親であるカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を行う。

この度、原作ゲーム『ストリートファイター』シリーズを代表する二人のファイター、リュウとケンに焦点を当てた特別映像が到着した。35年以上にわたり、世代を超えて愛され続けてきた同シリーズにおいて、数々の個性豊かなファイターが登場する中でも、リュウとケンはシリーズを象徴する存在として、長きにわたり多くのプレイヤーに愛されてきた。本作では、そんな二人の知られざる過去と葛藤、そして再び交差する運命がエモーショナルに描かれる。今回公開となった特別映像では、リュウ役のアンドリュー・小路、ケン役のノア・センティネオ、そしてキタオ・サクライ監督へのインタビューを交えながら、かつて親友だった二人がなぜ別々の道を歩むことになったのか、その背景が明かされていく。

映像は、16ビット版の懐かしいゲーム画面に映し出されたケンとリュウの姿から幕を開ける。監督が「『ストリートファイター』といえばケンとリュウだ」と語るように、二人はシリーズを語るうえで欠かせない存在だ。ノアも「ケンとリュウは昔からの仲だ。長い間一緒に修行した仲間で、親友でもあった」と振り返り、若かりし頃のリュウとケンが師匠・剛拳のもとで修行に励む姿が描かれる。かつて二人が強い絆で結ばれていたことがうかがえる一方、アンドリューが「俺たちは兄弟だ。でも血の繋がりはない。この物語では、ある出来事をきっかけに、2人は話さなくなり、別々の道を歩むことになる」と語る通り、二人はある出来事を境に袂を分かつことになる。

さらにノアが「昔のケンは伝説的なファイターだった。でも今では笑いものになっている」と明かすように、現在のケンはかつての姿とはかけ離れ、見世物のような試合に身を投じていた。一方のリュウも「リュウは世間から姿を消して、トーナメントにも出たがらない」と監督が語る通り、闘いの道を離れ、ひっそりと暮らしている。そんな二人のもとに、「最強のファイターを集めている」という春麗が現れ、ワールドウォリアー・トーナメントへの参加を促す。ノアが「ケンはワールドウォリアー・トーナメントで勝とうとしている。その裏で邪悪な力が動いている」と示唆するように、二人はやがて巨大な陰謀に巻き込まれていく。ケンはもう一度立ち上がるために、リュウはかつての友を救うため、再び闘いの舞台へと足を踏み入れる。

映像の後半では、久しぶりの再会を果たした二人の姿に加え、サイコパワーを全身にみなぎらせるベガや、エドモンド本田ら個性豊かなファイターたちも登場。監督が「2人を繋いでいるのは強い絆なんだ。それがこの映画の大きなテーマなんだ。2人はもう一度兄弟の絆を取り戻せるのか？」と熱く語るように、かつて固く結ばれていた二人の関係が再び動き出す。そして映像の最後には、ケンとリュウが激しくぶつかり合う姿に続き、〈波動拳〉を放つリュウの圧巻のアクションシーンが炸裂。二人の運命はいったいどこに向かっているのか――。最先端VFXによって生み出される、実写映画ならではの迫力にも注目だ。

あわせて、映画に登場するファイターたちが一堂に会した日本版ポスタービジュアルも公開となっている。リュウやケン、春麗をはじめとする個性豊かなキャラクターたちが勢ぞろいし、それぞれの存在感を放つ迫力満点のビジュアルに仕上がった。春麗がゲームでもおなじみの無邪気な勝利ポーズでピースサインを決める姿も確認でき、原作ゲームへのリスペクトが随所に感じられる一枚に。スクリーンで繰り広げられる熱きファイトへの期待を高める、見どころ満載のビジュアルとなっている。