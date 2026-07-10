実写版『モアナと伝説の海』出演のドウェイン・ジョンソンとキャサリン・ランガイアの来日が決定

実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）に出演しているドウェイン・ジョンソン（マウイ役）とキャサリン・ランガイア（モアナ役）の来日が決定した。あわせてキャサリン・ランガイアの魅力に迫る特別映像が公開となった。

『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、ともに様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いていくモアナの姿が幅広い人々の共感を呼び、世界興収6億4千万ドル（約960億円／1ドル＝150円）を突破し、アカデミー賞2部門（長編アニメーション賞・主題歌賞）にノミネートされた。そんな世界中で愛されるシリーズが、この夏、実写化されて登場する。監督は『ハミルトン』（2020）のトーマス・ケイルが務め、主人公のモアナ役には、19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜擢された。そして、『ワイルド・スピード』シリーズ（2001〜）、『ジャングル・クルーズ』（2021）をはじめ、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めた"ロック様"こと、ドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。

この度、主人公・モアナ役のキャサリン・ランガイアと、マウイ役のドウェイン・ジョンソンが揃っての来日が決定した。キャサリン・ランガイアは初、ドウェイン・ジョンソンは2014年公開映画『ヘラクレス』以来、12年ぶりの来日となる。7月20日は、本作に込めた想いを日本のファンに直接伝えるべく、イベント登壇やメディア取材が予定されている。先日実施されたワールドプレミアで、キャサリンは日本のファンに向けて、「皆さんがついにこの映画を観られることを、とても嬉しく思っています！ そして、私自身も日本へ行って、皆さんと一緒にこの素晴らしい作品をお祝いできることを本当に楽しみにしています。ぜひ楽しんでください！ 素敵な時間を過ごしてくださいね」とメッセージを贈っている。

この発表にあわせ、新たな特別映像も公開された。ドウェインやトーマス・ケイル監督らが、キャサリンとの運命的な出会いを明かしている。＜超＞実写版『モアナと伝説の海』の製作が決まった直後、世界規模で行われたモアナ役のオーディション。キャサリンと出会ってすぐに「彼女しかいない」と直感した監督は、ドウェインに「モアナを見つけた！」と喜びの電話をしたという。そんなキャサリンは、撮影中にも製作陣を圧倒し続けていた模様。アニメーション版に続き、本作でも音楽を担当したリン＝マニュエル・ミランダが「才能に圧倒された」と語れば、トーマス・ケイル監督も「彼女の歌唱と不屈のオーラ」に魅了されたとコメントし、「勇敢さと好奇心を感じたよ」と大絶賛。さらに、アニメーション版でモアナを演じたアウリイ・クラヴァーリョまでもが「私たちが大好きなモアナそのもの」と太鼓判を押している。心に葛藤を抱えながらも、新たな世界に飛び出していくモアナを体現する存在として、他にないパワーを持ち合わせているキャサリン。誰もが惚れ込んだ"唯一無二のヒロイン"が彼女なのである。そんなキャサリン演じるモアナが、この夏、ドウェイン演じるマウイとともに、たくさんの癒しと元気をくれるはずだ。まもなく訪れる2人の来日、そして、究極のミュージカル・アドベンチャー『モアナと伝説の海』の日本公開を是非楽しみにしていただきたい。