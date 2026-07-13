実写版『モアナと伝説の海』が全世界週末興収NO.1でスタート

実写版『モアナと伝説の海』（2026年7月31日公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の全世界週末興収がNO.1でのスタートとなった。

『モアナと伝説の海』（2016）は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、ともに様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いていくモアナの姿が幅広い人々の共感を呼び、世界興収6億4千万ドル（約960億円／1ドル＝150円）を突破し、アカデミー賞2部門（長編アニメーション賞・主題歌賞）にノミネートされた。そんな世界中で愛されるシリーズが、この夏、実写化されて登場する。監督は『ハミルトン』（2020）のトーマス・ケイルが務め、主人公のモアナ役には、19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜擢された。そして、『ワイルド・スピード』シリーズ（2001〜）、『ジャングル・クルーズ』（2021）をはじめ、アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めた"ロック様"こと、ドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。

日本より一足早い7月10日（現地時間）に公開を迎えた本作は、初日の金曜を含めた3日間で、全世界で興行収入が約9,500万ドル（日本円で約152億円）を記録しトータルで週末の興行収入NO.1を達成。USでは約4,300万ドル（日本円で約69億円）を記録し、全米No.1の好スタートを切った（※Box Office Mojo 調べ／1ドル＝161円換算・7月13日時点）。各レビューサイトでは、これまでの実写化作品以上に、アニメーション版の魅力を全面に纏っている本作へ賞賛コメントがあがり、「ディズニー史上最高の実写化映画」と評する声も。全米映画批評サイトRotten Tomatoes（オーディエンススコア）では91％の好スコアを獲得している。

キャサリン演じるモアナを劇場で目撃した観客たちは、「キャサリン・ランガイアはアウリイ・クラヴァーリョの後継者として申し分ない」「素晴らしい楽曲を見事に歌いこなしている」「圧倒的な演技力……キャサリン・ランガイアこそ、この映画が存在する最大の理由」「キャスティングが秀逸！」と賞賛しているほか、圧倒的にスケール感を増したアクションシーンや、ヒーリング効果さえ感じさせる美しい波の表現も、多くの観客たちを魅了しているようだ。アニメーション版『モアナと伝説の海』を、さらに夏らしく、美しく、パワフルに描き出した本作に、「アニメーションよりも実写の方がリアルに近い。ってのを一番感じた実写化」「曲と映像が本当に最高!! 常夏南国気分♪実写化ってこうじゃないと！」「とにかくずっと映像が綺麗！ 海も人もVFXも全てが美しい」「アニメーション版を愛する人も、『モアナと伝説の海』を初めて観る子供たちも、きっと夢中になるはずだ」と世界中で絶賛の声があがっている。

日本では、7月31日に劇場公開を迎える本作。日本版では、モアナ役を、生粋のモアナファンであり、高い歌唱力と演技力をアメリカのディズニー本社に認められたTSUZUMI（ME:I）、マウイ役を、ドウェイン同様、アニメーション版からの続投となる尾上松也が務め、タマトア役でROLLYが続投することも話題となっている。