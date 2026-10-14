米Appleは10月13日（現地時間）、Siri AI対応の家庭向けスマートディスプレイ「Apple HomeView」を発表した。7インチの正方形ディスプレイを搭載し、音楽・動画の再生、ビデオ通話、スマートホーム機器の操作を1台に集約する。マルチユーザーに対応しており、顔認識で個人設定を切り替えながら、家族で共用できる。卓上型と壁掛け型を用意し、米国価格はいずれも299ドルである。

11月13日に米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド、シンガポール、南アフリカの8カ国で発売する。日本は最初の発売国・地域に含まれず、日本での発売時期や価格は今回発表されていない。米国などでは10月13日から予約を受け付け、シンガポールは15日に開始する。

AppleはHomeViewを、家族で共有しながら一人ひとりに合わせて使える端末と位置付ける。家庭内に共通の操作・情報表示の場を設け、iPhoneなどと連携した個人向けの情報やAI機能を生活空間で利用できるようにする。料理中の調べ物や予定の確認、家電の操作などを、手元の端末を取り出すことなく可能にする。

本体はA18チップと7インチのLiquid Retinaディスプレイを搭載する。卓上型はアルミニウム製のスピーカー台座に画面を取り付けた構造で、ヒンジで角度を調整できる。解像度は1088×1088ピクセル（220ppi）。周囲の光に合わせて色味を調整するTrue Toneに対応し、輝度は0.3〜500ニトの範囲で自動調整する。カメラは1200万画素のCenter Stageカメラで、レンズの開放F値は2.4である。

音響面では、卓上型のディスプレイ部に2基のフルレンジドライバー、台座部に下向きのウーファーと2基のパッシブラジエーターを内蔵する。壁掛け型は2基のフルレンジドライバーを備え、壁面への設置に合わせて音響を調整する。両モデルとも空間オーディオに対応する。

卓上型のカラーはシルバー、スターライト、ローズピンク、スペースグレイの4色。壁掛け型はシルバーとスペースグレイの2色で、別売りのSchneider Home製専用マウントを使用する。USB-C給電用や壁内配線用に加え、2027年初めにはLANケーブルで給電するPoE対応マウントも発売する予定である。

待機画面には「Faces」と呼ぶ表示を設定できる。写真、人の動きに反応する「Flow」、スヌーピーのアニメーション、時計や天気などの情報でカスタマイズ可能である。

HomeViewは最大6人を顔で識別し、各ユーザーのホーム画面に切り替える。ホーム画面にはアプリやウィジェットを配置し、家族で共有する情報と個人向けの情報を使い分ける。

操作は音声と画面のタッチを中心に、メッセージの返信などには画面上のキーボードによる文字入力も利用できる。

Siri AIはApple Intelligenceを基盤とする音声アシスタントである。一般的な質問への回答やコンテンツの検索に加え、Apple Intelligence対応のiPhoneまたはiPadと連携すると、メッセージやカレンダーなどの個人情報を踏まえた応答や、アプリをまたぐ操作が可能になる。個人情報を利用する機能にはApple Intelligence対応端末が必要だが、一般的な会話などは非対応端末のユーザーも利用できる。一部のクラウド処理を伴うApple Intelligence機能には1日当たりの利用上限があり、将来は有料で利用枠を拡大できるようにするという。

Apple MusicやApple TVなどに加え、対応するサードパーティー製の音声・動画アプリを利用できる。Web上のレシピを調理手順に整理して表示する機能や、iPhoneで再生中の音楽などを引き継ぐHandoffにも対応する。FaceTimeのビデオ通話ではセンターフレームにより、人物の動きや参加人数に合わせて画角を自動調整する。

スマートホーム機能では、対応する照明や温度調節機器、鍵などをタッチや音声で操作できる。カメラ映像は最大9つを同時に表示可能。Apple HomeやMatter対応機器のほか、LG Electronics、Schneider Electricと共同設計した新製品群「Apple Home Collection」とも連携する。

プライバシー保護では、A18内の隔離された処理領域「Secure Exclaves」で顔や声の認識に必要なデータを扱う。Appleによると、この領域のデータにはOSやアプリ、Appleもアクセスできない。個人情報の表示条件には、本人の顔認識に加え、ペアリングされたiPhoneまたはiPadが同一Wi-Fi環境または近接距離にあり、直近にロック解除されていることなどが挙げられる。