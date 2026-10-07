映画『バイオハザード』、公開直前に本編映像が公開

映画『バイオハザード』（2026年10月9日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の本編映像が公開となった。

『バイオハザード』のシリーズ最新作のメガホンを取るのは『バーバリアン』（2022）や、エイミー・マディガンにアカデミー賞助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS/ウェポンズ』（2025）を手掛けたザック・クレッガー。本作のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。全シリーズを何千時間プレイしたか分からないと言うほどやり込んだクレッガーが、深い"バイオ愛"を注ぎ込んで製作にあたっている。

物語の中心となるのは、オースティン・エイブラムス演じる配達人のブライアン。医療品を届ける任務の先で、彼が足を踏み入れるのは、想像を絶する地獄のサバイバル。観客はブライアンの視点を通して、ゲームのプレイヤーさながらに、逃れられない恐怖を体感することになる。

9月18日に全米公開されると、オープニング興収初登場No.1を獲得し、全世界興行収入は早くも2億4,600万ドル（約387億円）を突破。全米興収は1億2,500万ドル（約196億円）に達し、シリーズ史上No.1を記録した（※10月5日付 The Numbers調べ/1ドル＝157 円計算）。世界を席巻する勢いそのままに、日本公開はいよいよ今週末。この度、公開を目前に控え、主人公・ブライアンが迫る脅威にショットガン1丁で立ち向かう緊迫の本編映像が公開となった。

映像には、緊迫した状況に追い込まれた主人公・ブライアンの姿。階段を上がってくる重々しい足音と不気味なうめき声が迫る中、部屋には電話の呼び出し音が鳴り響く。ラクーンシティへ荷物を届けるためにも、まずはこの瞬間を生き延びなければならない。迫り来る脅威に立ち向かうため、ブライアンは1丁のショットガンを手にする。 しかし、ただの配達人である彼は銃の扱いに⻑けているわけではない。弾を込めようとするものの、うまく装填できず、恐怖に震える手から弾は次々とこぼれ落ちていく。それでもなんとか装填を終え、ショットガンを構えるブライアン。果たして、無事にこの窮地を乗り越えることができるのか――。