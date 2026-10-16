カシオ計算機は、アウトドアウオッチ「PRO TREK（プロトレック）」の新製品として、角型コンパクトケースにチタンバンドを採用した「PRW-69YT」を10月16日に発売した。価格は104,500円。

バンドには、軽量で錆びに強く、金属アレルギーを起こしにくいチタン素材を採用した。ヘアライン仕上げに加え、センターリンクのトップエッジにミラー仕上げを施し、日常使いにも馴染む質感に仕上げたという。

「PRW-69YT」のフェイス

角型ケースとチタンバンド

チタンバンドとベゼルの表面仕上げ

中留は不意の外れを防ぐダブルロック仕様のワンプッシュ三つ折れ式。最大6mmの微調整が行えるスライドアジャスト機構を備え、インナーグローブの上からでも快適に着用できるとしている。チタンバンドとステンレススチールベゼルの表面にはTICコーティング（チタンカーバイト処理）を施し、耐摩耗性と耐傷性を高めている。

チタンバンドの中留部分

ワンプッシュ三つ折れ式の中留を開いた状態

センターケースには、焚き火や調理など野営時の火の扱いを考慮して難燃性樹脂を採用。ケースや裏蓋の主要樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを取り入れた。風防は内面反射防止コーティングを施したサファイアガラスとなる。

「PRW-69YT」の裏蓋

野営時の火の扱いを考慮した難燃性のセンターケース

機能面では、大型の方位グラフィックを重ねて表示できる二層液晶（デュプレックスLCD）を搭載。デジタルコンパスは60秒間の連続計測に対応する。このほか、方位、高度／気圧・温度をワンプッシュで計測できるトリプルセンサー、世界6局の標準電波を受信して時刻を自動修正するマルチバンド6、タフソーラー、高輝度なフルオートLEDバックライト（スーパーイルミネーター）を備える。

高度計測表示

気圧・温度計測表示

方位計測表示

同社は、実用性とデザイン性を融合させ、山から街まで活躍する高機能アウトドアウオッチと位置づけている。

主な仕様は以下のとおり。