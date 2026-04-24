カシオ計算機の新製品を実機写真でご紹介するこのシリーズ、今回は2026年4月発売の新製品から、PRO TREK／EDIFICE／BABY-G、そしてデジタルウォッチ創成期のスタイルが再び人気のCASIO CLASSICをまとめてお届けする。

ヨセミテの情景を宿すPRO TREK「PRW-B1000B-2JF」

本格アウトドアウオッチ、PRO TREK「PRW-B1000」に、ヨセミテの青みがかった情景から着想を得た新色「PRW-B1000B-2JF」が登場。

ヨセミテの情景からインスピレーションを得たPRO TREK「PRW-B1000B-2JF」

ヨセミテの岩壁をイメージした特徴的な角型ステンレスベゼルは、淡いブルー。サブダイアルにも同色のアクセントを加えた。澄んだ空気と花崗岩が見せる静謐な青のイメージだ。

淡いブルーの差し色が目を引く

9時位置の小針は、かつてのロッククライマーが用いたピトン（登山用語ではハーケンやペグ）がモチーフ。タフソーラーが電波受信やライトなどの機能を安定駆動。長時間のトレッキングやキャンプでも、電池切れの不安を軽減する。

バンドは高強度の合成繊維、CORDURAファブリック。

※CORDURAは強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標

タフなステンレスベゼルの加工過程

マルチバンド6対応電波時計と、Bluetoothによるスマートフォン連携の2Way自動補正に対応。また、伝統のトリプルセンサー（方位・気圧・温度）を搭載するなど、機能や性能は「PRW-B1000」と同じ。

スマートフォンと連携すれば、高度の自動補正や目的地の方角と距離を表示するロケーションインジケーター、行動を記録できるルートログなどの機能を使用できる。価格は89,100円。

自然と響き合うアウトドアギアPRO TREK「PRW-69Y」シリーズ

“One with Nature”（自然と一体）を体現する「PRW-69Y」シリーズが登場。

2モデルをラインナップ。耐低温・高強度のタフネスと肉厚のフィット感を実現、加水分解も抑えたCNF（セルロースナノファイバー）強化ラバーバンドを組み合わせた「PRW-69Y-1JF」。そして、高い耐久性を持つCORDURAファイバーとリサイクルPET繊維で、優れた耐摩耗性と軽量性、環境配慮を両立した「PRW-69YB-3JF」だ。

CORDURAファイバーとリサイクルPET 繊維を組み合わせたバンドの「PRW-69YB-3JF」

46.4mm径のシャープな角型ケースが、無駄を排したフォルムと軽さを両立。難燃バイオマスプラスチック製ケース＆バックは環境負荷の低減が期待でき、焚き火の火の粉にも強い。

デュプレックスLCDは数値の上に方位グラフィックを重ね、進行方向を瞬時に把握。大型ボタンはローレット加工され、グローブ装着時も確実に操作できる。フルオート高輝度LEDバックライトも装備している。

駆動はタフソーラー。電池切れの不安、電池交換の手間、そして電池廃棄を不要にしながら、マルチバンド6対応電波時計、トリプルセンサー（方位・気圧/高度・温度）、LEDを安定駆動する。価格は各48,400円。

なお、先に紹介した「PRW-B1000B-2JF」も含め、PRO TREKの2モデルについて詳しくは以下の記事も参照いただきたい。

日本製自動巻きムーブメントを採用！ EDIFICE「EFK-110D」

機械式自動巻きムーブメントを搭載して大きな話題となった「EFK-110」シリーズに、日本製自動巻きメカニカルムーブメントを採用した「EFK-110D」が登場。

待望の日本製自動巻きムーブメントを搭載した EDIFICE「EFK-110D」シリーズ

ブラックダイヤルの「EFK-110D-1AJF」、ブルーダイヤルの「EFK-110D-2AJF」、ホワイトダイヤルの「EFK-110D-7AJF」の計3モデルをラインナップする。

38mmのコンパクトケース、約42時間のパワーリザーブ、10気圧防水、サファイアガラスなど、日常使いに十分なスペックを装備。ケースバックはムーブメントの繊細な動きが見えるシースルー仕様。

ダイヤルには、電鋳加工で豊かなテクスチャーを表現。立体的なインデックスとシャープなベゼルがスポーティかつ洗練された表情を演出する。

バンドはヘアラインと鏡面仕上げを駆使したステンレス・スチールバンド。その他の機能や性能は「EFK-110」シリーズと同様。価格は各49,800円。

なお、より詳しくは以下の別記事もご参照いただきたい。

爽やかなブルーの電波ソーラーBABY-G「BGA-2800」シリーズ

BABY-Gの人気電波ソーラーモデル「BGA-2800」シリーズから、スケルトンベゼルの新色が登場。

ラインナップは、ネイビーをベースにピンクゴールドの差し色の上品な「BGA-2800-2A2JF」と、ホワイトベースにブルーのアクセントが爽やかな「BGA-2800-7A3JF」の2モデル。

耐衝撃構造や10気圧防水、世界6局の電波を受信し時刻を自動修正するマルチバンド6、ワールドタイム、タフソーラー等、頼れる機能を備える。価格は各23,100円。

なお、より詳しくは以下の別記事にてご確認いただきたい。

BABY-G＋PLUS「BGA-15K」シリーズ

自分の好みに合わせて使える「BABY-G＋PLUS」シリーズから、パステルカラーの3針アナログモデルが登場。

ダイヤル色がパステルブルーの「BGA-15K-2AJR」、パステルピンクの「BGA-15K-4AJR」、パステルパープルの「BGA-15K-6AJR」、ホワイトの「BGA-15K-7AJR」の計4モデルをラインナップする。

腕時計スタイルのセンターケースで手首に着けるのも、専用ホルダーにセットして使うのも自由。専用ホルダーはシリコーン製。シールやデコレーションでアレンジも楽しめる。

マットな質感に仕上げた時計本体とホルダーは、柔らかなパステルカラー。きらめくダイヤルは、12時と6時位置にアラビックインデックスを採用、ポップでスポーティーな雰囲気と高い時刻視認性を両立した。

曜日表示は日替わりでデザインが変わり、ポップなフォントとカラーがフェイスに毎日の楽しさを添える。もちろん耐衝撃構造で、10気圧防水。価格は各12,100円。詳細は下記のニュース記事を参照されたい。

日本の美意識と吉祥をまとったCASIO CLASSIC「A159WEVJ」シリーズ

デジタルウォッチ黎明期のデザインを受け継ぐCASIO CLASSICの「A159」に、日本の美意識が息づくメイドインジャパンがテーマのシリーズが登場。

デザインも製造も日本にこだわったCASIO CLASSIC「A159WEVJ」シリーズ

山形カシオで製造された「A159」をベースに、フェイスに伝統的な吉祥柄の「青海波（せいがいは）」をあしらった。

青海波は、同心円の弧が重なって波のように見える日本の伝統的な模様。波が途切れず続くことから、幸運や穏やかな日々が長く続くようにとの願いが込められている。

ダイヤルは蒸着処理と印刷を組み合わせた上品な仕上げ。光の当たり方で控えめにきらめき、デジタル表示とのコントラストを引き立てる。

カラーは濃藍（A159WEVJ-2JR）と白銀（A159WEVJ-7JR）の2色展開。濃藍は深みのある佇まいで落ち着いた印象に、白銀はクリーンでミニマルに仕上げた。ケースとバンドはステンレス・スチール製。

駆動は電池式で、電池寿命は約7年。バックライトはLED、防水性能は日常生活防水。価格は各8,800円。

青海波が描かれたスペシャルボックスにセットされる

CASIO CLASSIC「AQ-240E」シリーズ

レトロモダンな装いのアナログ・デジタルコンビモデル「AQ-240」に、ウォームトーンがテーマのカラーバリエーションが登場。

シルバーケース×サンレイダイヤルの「AQ-240E-2AJF」は、淡いブルーがやわらかくきらめき、腕元に清涼感を与える。そして、シルバーケース×マットダイヤルは、オレンジの「AQ-240E-4AJF」と、ホワイトの「AQ-240E-7A2JF」をラインナップ。落ち着きと優しさを演出。

丸みを帯びた角型ベゼルが、曲線の美しさとバンドのシャープなラインを際立たせる。

ケースとバンドはステンレス・スチール製。駆動は電池式で、電池寿命は約3年。防水性能は日常生活防水。価格は各7,700円。

なお、上で紹介したCASIO CLASSIC「A159WEVJ」も含め、詳しくは以下のニュース記事もご参照いただきたい。