カシオ計算機は、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK」の新製品として、軽量でコンパクトな「PRJ-01／PRJ-01AE」を7月10日に発売する。価格は通常モデルの「PRJ-01-1JF」が25,300円、カラビナ付きの「PRJ-01AE-7JR」と「PRJ-01AE-8JR」が31,350円。

PRJ-01-1／PRJ-01AE-8／PRJ-01AE-7 キービジュアル

新製品は、ケース幅39.1mm、厚さ11.6mmの小型設計を採用したアウトドアウオッチ。手首の細い人でも快適に身に着けられる装着感を実現したという。バンドの余り部分を内側に収納できる新構造も採用し、着用時の見た目にも配慮した。

「PRJ-01AE」にはカラビナが付属し、腕時計としてだけでなく、リュックやウェアに取り付けて使える。バンドは引き通し構造で、工具を使わずに着脱でき、その日のスタイルやシーンに合わせて使い分けられるとしている。

ケースには「ロータリーガードベゼル」を採用した。角型の状態ではりゅうずが隠れて誤操作を防ぎ、ベゼルを45度回転させるとりゅうずが現れて操作できるようになる。







ロータリーガードベゼル 45度回転時

機能面では、10気圧防水とソーラー駆動を備える。暗所では全面蓄光ダイアルが光り、夜間やテント内での視認性を確保するという。

カラーは、ブラック×イエロー、ホワイト×オレンジ、グレー×ライトブルーの3色。バンドやケースにはバイオマスプラスチックを採用した。日付表示付きの3針シンプルデザインとし、登山やトレッキング、キャンプなどのアウトドアシーンに加え、日常使いにもなじむモデルとしている。





カラビナ装着時

PRJ-01AE-8JR パッケージ

「PRJ-01-1JF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W39.1×D44.4×H11.6mm

W39.1×D44.4×H11.6mm 質量： 32g

32g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： アナログ3針（日付表示）

アナログ3針（日付表示） 使用電源： ソーラー充電システム

ソーラー充電システム バンド装着可能サイズ： 145～190mm

145～190mm その他機能： ロータリーガードベゼル、全面蓄光ダイアル、バッテリー充電警告

「PRJ-01AE-7JR」と「PRJ-01AE-8JR」の主な仕様は以下のとおり。