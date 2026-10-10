2026年10月発売のカシオ新作ウォッチを実機写真でお届け。新機能「タイムゾーンナビゲーター」で生まれ変わったOCEANUSの最高峰「CACHALOT」をはじめ、夜間視認性や環境配慮を追求したPRO TREK、洗練された大人の電波ソーラーBABY-G、上質なゴールド×グリーンを纏ったCASIO CLASSICなど、秋の注目作をチェックする。

OCEANUSのスポーツライン「カシャロ」の新コンセプトを体現 「OCW-P3000」シリーズ

前作「OCW-P2000」ではISO200m潜水防水能力を持つ実力派ダイバーズウォッチだったOCEANUS「CACHALOT（カシャロ）」。その最新旗艦モデル「OCW-P3000」が、洗練されたダイバーズのフォルムとビジネスシーンでの高い実用性を備えた新たなコンセプトを携えて登場する。

ブルーのダイアルとベゼルの「OCW-P3000-2AJF」（220,000円）、グリーンのダイアルとベゼルの「OCW-P3000-3AJF」（220,000円）、ケースとバンドも含めたオールブラックモデル「OCW-P3000B-1AJF」（253,000円）の計3モデルをラインナップする。

新コンセプトとは、世界各国の昼と夜、大まかな時間を容易に確認できる新機能「タイムゾーンナビゲーター」だ。

まず、ボタン操作を行うと、秒針が現在0時台の時刻の都市コードを指し示す。その秒針位置に回転ベゼルの▽マークを合わせるだけで、ベゼルの24時間表記が各都市の時刻になる。

これにより、都市コードリングに表示された26都市のおおよその時刻を一目で直観的に確認・把握できるのだ。もちろん、2都市の時刻を同時表示する従来のデュアルダイアルワールドタイムも搭載する。

回転ベゼルのインサートリングは滑らかで光沢感のあるセラミック。ツートンカラーのデザインは、天面の24時間表記を昼夜で視覚的に区分する役割も担う。

ケースとバンドには、軽快な装着感を生み出し、強度や耐食性にも優れたチタンを使用。ザラツ研磨によって磨き上げられた平滑な鏡面と、落ち着いた趣を持つヘアライン面のコントラストが、造形に美しい輝きを添える。また、TIC（チタンカーバイド）処理（「OCW-P3000B-1AJF」のみDLC処理）によって、耐傷性も高めた。

ムーブメントは、時刻精度への信頼性を極限まで高めたTOUGH MVT. 2（タフムーブメント2）。Bluetoothと標準電波受信による自動時刻修正、タフソーラー駆動に加え、衝撃検知付き針位置自動補正機能、磁場検知機能を搭載する。風防は両面反射防止コーティングのサファイアガラスで、防水性能は10気圧。

PRO TREK「Climber Line」のハイエンドモデル「PRW-69YT-7JF」

登山やトレッキング、キャンプなど幅広いフィールドで頼れるClimber Line（クライマーライン）に、ハイエンドモデル「PRW-69YT-7JF」が登場。鍛造ベゼルを備えた堅牢な角型コンパクトケースと、軽快なチタンバンドを組み合わせている。

チタンは軽量で錆びに強く、金属アレルギーを起こしにくい素材。アウトドアでもストレスの少ない長時間着用をサポートする。

外装はヘアライン仕上げやミラー仕上げにより、高い質感を追求。ステンレススチール製のベゼルとチタンバンドには、TIC（チタンカーバイド）処理を施して耐傷性を高めた。また、中留は高級感のあるワンプッシュ三つ折れ式で、不意の脱落を防ぐダブルロック仕様となっている。

さらに、最大6mmの長さ調節ができるスライドアジャスト機構により、インナーグローブの上からでも簡単に着用できる。

ディスプレイには、デュプレックスLCD（二層式液晶）を搭載。東西南北が一目でわかるカラーグラフィックを重ねて表示でき、方位計の利便性が向上。

方位計のグラフィックを重ねて表示できるデュプレックスLCDを採用

トリプルセンサーやマルチバンド6対応電波時計、タフソーラーとともに、アウトドアギアとして求められるデザインと実用性を徹底的に追求したモデルだ。風防はサファイアガラスで10気圧防水。価格は104,500円。

PRO TREK「Climber Line」、蓄光ダイアルの「PRW-51LD-1JF」

登山やキャンプなどのシーンを幅広くカバーするClimber Line「PRW-51」に、暗所でも見やすい蓄光ダイアルを採用した「PRW-51LD-1JF」が登場。

大型のアラビック時字を備えたフェイスが暗所でグリーンの光を放ち、強い光で目を刺激することなくすばやく時刻を確認できる。

液晶と文字板を鮮やかに照らすフルオートダブルLEDライトも、もちろん搭載。シーンにあわせて使い分けることで、夜間行動時の実用性を高める。

外装は、オールブラックで質実剛健なアウトドアギアの世界観を表現。ベゼル／ボタン／りゅうずにブラックIPを使用、質感にもこだわった。ケース／裏蓋／バンドの主要な樹脂パーツには、環境負荷低減への貢献が期待されるバイオマスプラスチックを採用している。

フィールドウォッチを求めるユーザーも要注目

機能面では、トリプルセンサーに加え、マルチバンド6やタフソーラーなどの実用機能を装備。防水性能は10気圧。アウトドアライフをオールラウンドに楽しめる高機能モデルだ。価格は61,600円。

きらめく大人の電波ソーラー。BABY-G「BGA-3000」シリーズ

BABY-Gから、毎日の装いを華やかに彩るメタルベゼル採用の電波ソーラーモデル「BGA-3000」シリーズが登場。

ラインナップは計5モデル。軽やかで上品なウレタンバンドモデルの「BGA-3000-2AJF」「BGA-3000-5AJF」「BGA-3000-7AJF」（以上、各33,000円）に加え、メタルと樹脂の異なる質感を組み合わせた華やかなコンポジットバンドモデル「BGA-3000CG-5AJF」（42,350円）と「BGA-3000C-2AJF」（39,050円）も用意される。

コンパクトなケースに組み合わせた、シャープで洗練されたベゼル、そして微細加工技術による円周状の極細溝が光を細かく反射し、贅沢なきらめきを生むカラーダイアルが特長。ミニマルなデザインがメタリックパーツの美しさを際立たせる。

また、ケース厚11.2mmのコンパクトでスリムなデザインと、軽快な着け心地（ウレタンバンドモデルは32g、コンポジットバンドモデルは50g）で、オンオフを問わず、日常のあらゆる場面でストレスフリーに活躍。電波時計はマルチバンド6（世界6局）に対応。防水性能は10気圧。

CASIO CLASSICからゴールド×グリーンのサンレイダイアル「AQ-230GA」「AQ-240EG」

CASIO CLASSICには、ヴィンテージ感漂うデジタル・アナログコンビネーションモデルの「AQ-230」と、レトロモダンなデジタル・アナログコンビネーションモデル「AQ-240」にゴールドカラーのケース・バンドと深みのあるグリーンのサンレイダイアルを組み合わせた新モデルが登場する。

「AQ-230GA-3AMQYJF」（8,800円）は、スクエアフェイスにアナログ時計とデジタル表示を融合させたデザインが特徴。

「AQ-240EG-3AJF」（9,900円）は、スクエアな文字板と丸みを帯びたケースの組み合わせが、直線と曲線の調和したクラシックな佇まい。

光の当たり方によって表情を変えるグリーンの旭光文字板は、その深みのある色合いがバンドのゴールドIPの輝きと調和、落ち着きと気品のある佇まいに絶妙な高級感を演出。日々のコーディネートにアクセントを加える一本だ。

どちらのモデルも日常生活用防水、ストップウオッチ、アラームといった実用的な機能を装備。駆動は電池式で、電池寿命は約3年。