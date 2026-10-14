ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』の本ポスターが公開

ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』（2026年11月27日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の本ポスターが公開となった。

『HEEL/ヒール』は、誘拐された不良青年トミーと、彼を"いい子"に更生しようとする不気味な家族をめぐる心理スリラー。

監督は、『聖なる犯罪者』（2019）でアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、現代社会に潜む矛盾と人間の倫理を鋭く描いてきたポーランドの鬼才、ヤン・コマサが務める。

一家の父クリスを演じるのは、『アドレセンス』（2025）のスティーヴン・グレアム。心に傷を抱えた母キャスリンには『To Leslie トゥ・レスリー』（2022）のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』（2019）のアンソン・ブーン。さらにプロデューサーには、ポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、そして半世紀以上にわたるキャリアで80本以上の作品を手がけ、今月11日に77歳で逝去したことが報じられたジェレミー・トーマスが名を連ねる。

この度、異様な"家族"の姿を捉えた本ポスターが公開となった。一見すると何気ない家族の団欒風景がメインビジュアルとして据えられているが、ただひとり、トミーの首に頑丈な鎖がはめられているという異様な光景を捉えたデザイン。周囲には血飛沫が飛び散る中「＜正しい家族のつくりかた。＞」という意味ありげなキャッチコピーが添えられている。"正しい家族"とは、"家族をつくる"とは一体どういうことなのか、そして、なぜトミーは鎖につながれているのか――？ 平穏な日常の裏に潜む家族の歪みを強烈に印象づける、戦慄のビジュアルとなっている。