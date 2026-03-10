モトローラ・モビリティ・ジャパンは3月10日、エントリークラスのAndroidスマートフォン新製品「moto g06」を国内発表した。3月19日に直販サイト「MOTO STORE」やAmazon.co.jp、国内オンラインショップ、家電量販店、MVNO事業者などを通じて販売開始する。

カラーはタペストリーブルー、ローレルオークの2色。価格はオープン。直販価格は26,800円。

moto g06

moto g06は、6.9インチ（1,640×720ドット）の大型高輝度ディスプレイを搭載したAndroidスマートフォン。屋外でもディスプレイが見やすい最大600nitsの高輝度モードを備えるほか（通常時は450nits）、濡れた手でも操作できる「ウォータータッチ」に対応する。画面リフレッシュレートは最大120Hz。

カメラは約5,000万画素（f/1.8）のメインカメラ1基、約800万画素（f/2.0）のインカメラ1基を搭載し、PDAF（位相差検出オートフォーカス）や環境照度センサーも備える。写真をAIで自然に調整できるAIポートレートモードなどを利用可能。AI機能としてはこのほか、「かこって検索」やGeminiなどのGoogleサービスにも対応する。

プロセッサはMediaTek Helio G81、ストレージは128GB（最大1TBのmicroSDカード対応）、メモリは4GB。メモリは本体の内部ストレージを仮想メモリとして使用するRAMブーストにより最大12GBまで拡張できる。初期OSはAndroid 15。

スピーカーはDolby Atmos対応のステレオスピーカー。バッテリー容量は5,200mAhで、充電器は10Wチャージに対応。本体はIP64の防塵防水をサポートする。前面は傷などに強いCorning Gorilla Glass 3を採用し、フレームはプラスチック、背面はヴィーガンレザー風仕上げとなっている。

通信はモバイル通信のほか、Bluetooth 6.0、NFC、Wi-Fi 5（IEEE802.11a/b/g/n/ac）に対応する。対応SIMはnano SIMカード×2。本体サイズは77.50×171.35×8.31mm、重さは約194g。対応通信バンドは下記の通り。