サムスン電子ジャパンは、同社が販売するスマートフォン「Galaxy Z Fold8 Ultra」および「Galaxy Z Fold8」の新規購入者を対象に、電子コミックサービス「LINEマンガ」で使えるマンガコインを最大2,000円分プレゼントするキャンペーンを開始した。

「Samsung Galaxy Z Fold8シリーズ ＆ LINEマンガコインプレゼントキャンペーン」が実施中

「Samsung Galaxy Z Fold8シリーズ ＆ LINEマンガコインプレゼントキャンペーン」と題されたこのキャンペーンは、対象期間中に対象販路にて「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra」「Samsung Galaxy Z Fold8」のいずれかを新規購入し、Samsung Membersアプリから応募すると、LINEマンガコイン最大2,000円分の特典コードを先着でプレゼントするというもの。キャンペーン期間は以下の通り。

【購入期間】

2026年10月15日（木）0：00 ～ 2027年2月28日（日）23：59

2026年10月15日（木）0：00 ～ 2027年2月28日（日）23：59 【特典コード受け取り期間】

2026年10月15日（木）0：00 ～ 2027年3月14日（日）23：59

2026年10月15日（木）0：00 ～ 2027年3月14日（日）23：59 【コイン交換/有効期限】

2026年10月15日（木）0：00 ～ 2027年10月15日（金）23：59

なお、予定枚数に達し次第、配布は終了となる。対象販路は、オンライン含む全国のキャリアショップ、家電量販店、各ECショップ、Samsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osakaとなっている。