モトローラは9月30日、折りたたみスマートフォンの最新モデル「motorola razr 60」シリーズを日本国内で10月10日に発売することを発表した。SIMフリー（オープンマーケット）版のほか、ドコモ版「motorola razr 60d」およびソフトバンク版「motorola razr 60s」も用意される。SIMフリー版のMOTO STOREにおける販売価格は135,800円。

カラーはPANTONE Lightest Sky（ライトスカイホワイト）／PANTONE Gibraltar Sea（ジブラルタルシーネイビー）／PANTONE Parfait Pink（パルフェピンク）の3色。いずれもPANTONEカラーから選定されたカラーリングで、PANTONE Gibraltar SeaとPANTONE Parfait Pinkはレザー調、PANTONE Lightest Skyはアセテート仕上げとなっている。なお、ドコモ版「razr 60d」にはPANTONE Parfait Pinkはラインアップされない。

PANTONE Lightest Sky（ライトスカイホワイト）

PANTONE Gibraltar Sea（ジブラルタルシーネイビー）

PANTONE Parfait Pink（パルフェピンク）

グローバルで導入済みのAI機能を日本向けにローカライズして搭載

ほとんどのアプリを利用できる大型の3.6インチアウトディスプレイ、様々な角度で自立させることができるフレックスビュースタイルは前モデル「razr 50」と同様。チタン製のより強度の高いヒンジプレートを採用し、耐久性を向上させている。

ラップトップモード

スタンドモード

テントモード

折りたたみ状態

新モデルでは、「moto ai」と総称されているグローバル版で先に導入されているさまざまなAI機能が日本向けにローカライズされ、搭載されている。

「とりまリスト」は、見逃したメッセージや重要なToDoを集約して管理できる機能で、「おまとメモ」は、音声の記録／書き起こし／翻訳／要約ができる機能となっている。「お気に入リマインダー」は、見たり聞いたりキャプチャしたりしたものを保存／呼び出しできるリマインド機能。「グローバルサーチ」は、アラームやカレンダーの機能を検索から起動できるAIエージェント的な機能で、「プレイリストスタジオ」はプロンプトでイメージや内容を指定してAmazon Musicのプレイリストを自動生成する機能だ。

とりまリスト

おまとメモ

お気に入リマインダー

グローバルサーチ

プレイリストスタジオ

これらの「moto ai」の機能はクラウドAIで動作する。利用されるLLMプラットフォームはモトローラ独自のものではなく、GoogleのGeminiやMicrosoftのCoPilot、Perplexity AIのPerplexityといったAIプラットフォームを適宜使い分ける形になっているという。

moto AIは特定のAIプラットフォームのみを利用するのではなく、複数のAIを使い分ける

バッテリー容量は従来モデルの4,200mAh／4,300mAhから4,500mAhに大容量化しており、30Wの急速充電対応により約15分の充電で最大12時間のバッテリー駆動が可能だ。

SIMフリー版は12GB／512GBの構成、ドコモ版／ソフトバンク版は8GB／256GBの構成

SIMフリー版の「razr 60」は、12GBのメモリと512GBのストレージを搭載し、Perplexity Proの3カ月無料が付属する。

ドコモ版の「razr 60d」は、メモリ8GB／ストレージ256GBの構成で、前述のとおりカラーがPANTONE Lightest Sky／PANTONE Gibraltar Seaの2色となるほか、5Gネットワークがn79に対応し、超薄型パッケージで提供される。またSIMフリー版と同じく、Perplexity Proの3カ月無料が付属する。

ソフトバンク版の「razr 60s」もメモリ8GB／ストレージ256GBの構成で、カラーバリエーションはSIMフリー版と同じ3色。さらにPerplexity Proが6カ月無料となる。

SIMフリー版は、MVNOとしてはIIJmio／QTmobile／HIS Mobileが取り扱い予定。このほか、公式オンラインストアMOTO STORE、Amazonをはじめ、家電量販店やECストアで販売される。

主な仕様

「razr 60」SIMフリー版の主な仕様は下記のとおり。