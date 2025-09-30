モトローラは9月30日、折りたたみスマートフォンの最新モデル「motorola razr 60」シリーズを日本国内で10月10日に発売することを発表した。SIMフリー（オープンマーケット）版のほか、ドコモ版「motorola razr 60d」およびソフトバンク版「motorola razr 60s」も用意される。SIMフリー版のMOTO STOREにおける販売価格は135,800円。
カラーはPANTONE Lightest Sky（ライトスカイホワイト）／PANTONE Gibraltar Sea（ジブラルタルシーネイビー）／PANTONE Parfait Pink（パルフェピンク）の3色。いずれもPANTONEカラーから選定されたカラーリングで、PANTONE Gibraltar SeaとPANTONE Parfait Pinkはレザー調、PANTONE Lightest Skyはアセテート仕上げとなっている。なお、ドコモ版「razr 60d」にはPANTONE Parfait Pinkはラインアップされない。
グローバルで導入済みのAI機能を日本向けにローカライズして搭載
ほとんどのアプリを利用できる大型の3.6インチアウトディスプレイ、様々な角度で自立させることができるフレックスビュースタイルは前モデル「razr 50」と同様。チタン製のより強度の高いヒンジプレートを採用し、耐久性を向上させている。
新モデルでは、「moto ai」と総称されているグローバル版で先に導入されているさまざまなAI機能が日本向けにローカライズされ、搭載されている。
「とりまリスト」は、見逃したメッセージや重要なToDoを集約して管理できる機能で、「おまとメモ」は、音声の記録／書き起こし／翻訳／要約ができる機能となっている。「お気に入リマインダー」は、見たり聞いたりキャプチャしたりしたものを保存／呼び出しできるリマインド機能。「グローバルサーチ」は、アラームやカレンダーの機能を検索から起動できるAIエージェント的な機能で、「プレイリストスタジオ」はプロンプトでイメージや内容を指定してAmazon Musicのプレイリストを自動生成する機能だ。
これらの「moto ai」の機能はクラウドAIで動作する。利用されるLLMプラットフォームはモトローラ独自のものではなく、GoogleのGeminiやMicrosoftのCoPilot、Perplexity AIのPerplexityといったAIプラットフォームを適宜使い分ける形になっているという。
バッテリー容量は従来モデルの4,200mAh／4,300mAhから4,500mAhに大容量化しており、30Wの急速充電対応により約15分の充電で最大12時間のバッテリー駆動が可能だ。
SIMフリー版は12GB／512GBの構成、ドコモ版／ソフトバンク版は8GB／256GBの構成
SIMフリー版の「razr 60」は、12GBのメモリと512GBのストレージを搭載し、Perplexity Proの3カ月無料が付属する。
ドコモ版の「razr 60d」は、メモリ8GB／ストレージ256GBの構成で、前述のとおりカラーがPANTONE Lightest Sky／PANTONE Gibraltar Seaの2色となるほか、5Gネットワークがn79に対応し、超薄型パッケージで提供される。またSIMフリー版と同じく、Perplexity Proの3カ月無料が付属する。
ソフトバンク版の「razr 60s」もメモリ8GB／ストレージ256GBの構成で、カラーバリエーションはSIMフリー版と同じ3色。さらにPerplexity Proが6カ月無料となる。
SIMフリー版は、MVNOとしてはIIJmio／QTmobile／HIS Mobileが取り扱い予定。このほか、公式オンラインストアMOTO STORE、Amazonをはじめ、家電量販店やECストアで販売される。
主な仕様
「razr 60」SIMフリー版の主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 15
- CPU：MediaTek Dimensity 7400X
- 内蔵メモリ：12GB
- ストレージ：512GB
- メインディスプレイ：約6.9インチ pOLED FHD＋（2,640×1,080ドット、リフレッシュレート最大120Hz）
- アウトディスプレイ：約3.6インチ pOLED（1,056×1,066ドット、リフレッシュレート最大90Hz）
- 対応通信バンド（国内） 5G：n1／n3／n5／n28／n41／n66／n77／n78、4G（LTE）：B1／B2／B3／B4／B5／B7／B8／B11／B12／B17／B18／B19／B20／B26／B28／B38／B39／B40／B41／B42／B66、3G（W-CDMA）：B1／B2／B4／B5／B8、2G（GSM）：850MHz／900MHz／1,800MHz／1,900MHz
- SIM：nanoSIM／eSIM
- アウトカメラ：メイン約5,000万画素（f/1.8、光学式手振れ補正）、超広角＋マクロ約1,300万画素（f/2.2、画角120度）
- インカメラ：約3,200万画素（f/2.45）
- Wi-Fi：IEEE802.11a／b／g／na／ac／ax（2.4GHz／5GHz／6GHz）
- Bluetooth：バージョン5.4
- バッテリー容量：4,500mAh（30W急速充電／15Wワイヤレス充電対応）
- 防水／防塵：IP48
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他の機能：NFC／おサイフケータイ対応
- インタフェース：USB Type-C（USB2.0）
- サイズ／重さ：約H171.30×W73.99×D7.25mm（オープン時／最薄部）、約H88.08×W73.99×D15.85mm（折りたたみ時）、約188g