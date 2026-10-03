Androidスマホでのマイナンバーカード機能、10月20日開始。スマホだけで本人・年齢確認可能に

デジタル庁は、Android端末のGoogle ウォレットにマイナンバーカードを追加して利用できる「Androidのマイナンバーカード」を10月20日から提供すると発表した。

Androidではこれまでも「スマートフォン用電子証明書」によって、マイナポータルでの薬や医療費、年金情報の確認、確定申告や引越しなどのオンライン申請、コンビニでの住民票や印鑑登録証明書の取得などが可能だった。

10月20日からは、新たに「属性証明機能」を搭載するという内容。マイナンバーカードの氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真などの情報をスマートフォン上で証明できるようになる。これによって対応する店舗や窓口などでは実物のマイナンバーカードを取り出すことなく、Androidスマートフォンを使って本人確認、年齢確認、住民確認などを受けられるようになるとしている。

サービス提供側は、デジタル庁が無償提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」を利用することでAndroidのマイナンバーカードを読み取れる。利用には一定の基準を満たすセキュリティチップを搭載したAndroid端末が必要。対応端末などの詳細は10月20日までに公開する予定としている。