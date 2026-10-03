Androidスマホでのマイナンバーカード機能、10月20日開始。スマホだけで本人・年齢確認可能に

デジタル庁は、Android端末のGoogle ウォレットにマイナンバーカードを追加して利用できる「Androidのマイナンバーカード」を10月20日から提供すると発表した。
Androidではこれまでも「スマートフォン用電子証明書」によって、マイナポータルでの薬や医療費、年金情報の確認、確定申告や引越しなどのオンライン申請、コンビニでの住民票や印鑑登録証明書の取得などが可能だった。
10月20日からは、新たに「属性証明機能」を搭載するという内容。マイナンバーカードの氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真などの情報をスマートフォン上で証明できるようになる。これによって対応する店舗や窓口などでは実物のマイナンバーカードを取り出すことなく、Androidスマートフォンを使って本人確認、年齢確認、住民確認などを受けられるようになるとしている。
サービス提供側は、デジタル庁が無償提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」を利用することでAndroidのマイナンバーカードを読み取れる。利用には一定の基準を満たすセキュリティチップを搭載したAndroid端末が必要。対応端末などの詳細は10月20日までに公開する予定としている。
10月20日から「Android のマイナンバーカード」を開始予定です🌸— デジタル庁 (@digital_jpn) October 2, 2026
「Androidのマイナンバーカード」は、Android端末（Google ウォレット）に入れて利用できるマイナンバーカードです。
一定の基準を満たすセキュリティチップを搭載した端末でご利用いただけます。詳細は↓https://t.co/hBtz3hTEol pic.twitter.com/LPt6qlZ1Xl