ブラッド・バード監督のNetflix映画『レイ・ガン』が配信に先駆け一部劇場での上映決定

『Mr.インクレディブル』（2004）『レミーのおいしいレストラン』（2007）で知られるブラッド・バード監督最新作の Netflix映画『レイ・ガン』 が、2026年12月18日からの配信に先駆け、一部劇場にて12月4日より公開されることが明らかになった。この発表にあわせ、劇場公開日入りポスター、予告編、場面写真が公開となっている。

『レイ・ガン』は、ブラッド・バード監督が30年温めてきた「1930 年代の人々が想像した未来」を描くレトロフューチャー作 品。監督自身が「『マルタの鷹』（1941）と『原子未来戦』（1939）の融合」 と語るように、フィルム・ノワールとパルプSF の美学が交差する世界観で描かれる。レイの声を担当するのはサム・ロックウェル。一つ目のエイリアンである相棒アイ＝ラ役にはトム・ウェイツ、街の人気スター、ヴィーナス・ノヴァ役にはスカーレット・ヨハンソンが名を連ねる。ヴィーナスとの出会いをきっかけに、レイはきらびやかな表舞台と危険な裏社会を行き来することになるのだが、探偵が追う事件とスターをめぐる騒動がどう結びつくのか。

キービジュアルでは、未来都市メトロピアを背景に、主人公レイモンド・ガンが中央に立ち、手には象徴的な"レイガン"を構える 姿が描かれている。アール・デコ調の高層ビル群と空を行き交う飛行車が広がり、1930年代の未来観を反映したレトロフューチャーの世界が鮮やかに提示される。レイの背後には、物語の鍵を握る大スター、ヴィーナス・ノヴァが大きく配され、白い髪と赤い口紅が印象的なコントラストを生み出している。 あわせて公開された予告編は、アール・デコ調の輝く高層ビル群と、影が深く落ちるメトロピアの裏側を 対比させながら、レイが"最後の人間探偵"として旧来の捜査を続ける姿を描く。異星人の相棒アイ＝ラとの掛け合い、ヴィーナス・ノヴァの周囲に渦巻くスキャンダル、そして都市の光と闇を縫う捜査の断片が、大人向けアニメーションとしての重厚なトーンを印象づける。