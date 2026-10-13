アン・ハサウェイ主演『ヴェリティ／真実』の特別映像と新場面写真3点が公開

アン・ハサウェイ主演の新作映画『ヴェリティ／真実』（2026年11月6日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の特別映像と新場面写真3点が公開となった。

『ヴェリティ／真実』は、全米No.1恋愛小説家として知られるコリーン・フーヴァーの同名の小説を原作としたミステリー・サスペンス。2022年USA TODAY誌ベストセラーリストに15作品がランクインするという快挙を達成した作家で、なかでも2022年にアメリカで最も売れた恋愛小説となった『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』（二見書房刊）はブレイク・ライブリー主演で映画化され、全世界興行収入500億円以上を稼ぎ出した。2023年にはTIME誌によって「世界で最も影響力のある100人」に選ばれるなど、世界的に支持を得ており、本作ではプロデューサーも務めている。

主演はアカデミー賞受賞女優のアン・ハサウェイ。今年は『プラダを着た悪魔２』の大ヒットにはじまり、『オデュッセイア』『隣人たち』『オークストリートの異変』と立て続けに主演作が日本公開。先日もトム・クルーズ主演『デイズ・オブ・サンダー』の続編へ新キャストとして加わることを発表して話題を席巻している彼女の最新作は、刺激的なミステリー・サスペンス。『プラダを着た悪魔』シリーズ（2006〜）で魅せた華やかでポジティブな雰囲気から一転、本作では、ある事故をきっかけに身体不自由となり自宅で療養中の人気作家ヴェリティ・クロフォードをダークかつ色気たっぷりに演じる。共演には大ヒットした官能ラブストーリー『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズ（2015〜18）のダコタ・ジョンソン、さらに名作『ブラックホーク・ダウン』（2001）やアカデミー賞受賞の『オッペンハイマー』（23）、さらに殺人鬼を演じたM・ナイト・シャマラン監督作『トラップ』（2024）も記憶に新しいジョシュ・ハートネットら豪華俳優陣が揃った。

メガホンを取ったのは、マイケル・ショウォルター。『タミー・フェイの瞳』（2021）をアカデミー賞主演女優賞を含む2部門受賞へ導いた実力派で、アン・ハサウェイ＆ニコラス・ガリツィン共演のロマンス映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』（2024）で一般女性と若手アイドルの恋愛をトキメキたっぷりに描いてヒットへ導くなど、アンとのケミストリーは抜群。そんな彼が、人間の愛憎うごめくサスペンスをセクシーに、そしてスリリングに描く。

この度、アン・ハサウェイが演じる世界的人気作家＜ヴェリティ＞の豪華クローゼットを紹介する特別映像が公開となった。ファッションアイコンとしても注目を集め、マタニティコーデでも話題を呼んでいるアンが、本作では華やかさと秘密めいた大人の色気をまとった女性を演じている。

そんなアンと、『マイ・インターン』（2015）や『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』（2024）などに続き、4作目のタッグとなる衣装デザイナーのジャクリーン・デメテリオがヴェリティのクローゼットを紹介する。本作に登場する数々の衣装のこだわりを語っている。アンは、「羨望を集める服飾も執着を深める要素となる」と、ヴェリティが本のプロモーションの場で着用する衣装では、華やかな装いを意識したと明かしている。さらに、煌びやかな衣装とは裏腹にジャクリーンが「一目ぼれ」と紹介したのは、療養中のヴェリティが着用しているネグリジェ。アンは、「映画にゴシック調を加えるアイテムを探していてネグリジェにたどり着いた」と、その衣装が作品のゴシックな雰囲気を際立たせる重要なアイテムになったことを明かした。

さらに、劇中で目を引くアイテムのひとつである、真っ赤なセーターについてアンは、「悪役に入り込みたい時ヴェリティはこれを着る。とても重要なアイテムだった」と語っている。ヴェリティの内に秘めた一面を象徴する重要なアイテムとなっているが果たしてどのような姿を見せるのか注目だ。

最後に、「フィナーレはヴェルサーチェの赤いドレス」とアンが笑顔で紹介するのは、撮影の2日前に出会えたという、ヴェリティが纏う真っ赤なドレス。「原作でも映画でも"この世で一番美しい"とジェレミーが表現する」ヴェルサーチェのドレスが、アン演じるヴェリティと、ジョシュ演じるジェレミー、二人の運命的な出会いを引き寄せる。この映画を象徴するような華やかなヴェルサーチェのドレスにも、ぜひ劇場でご覧いただきたい。

現代を舞台に、洗練されたどんでん返しが連続する本作では、"俳優たちを美しく見せる"という考えのもと、ヴェリティの衣装以外にも、こだわりが詰め込まれている。

ダコタ・ジョンソン演じるローウェンはアースカラーや黒、オリーブ、茶色の衣装を着用しており、ダコタも衣装デザイナーのジャクリーンと共にローウェンにふさわしいルックを考える過程を楽しんだという。その中で、ダコタは、「ローウェンは服をあまり持っていなくて、同じものを着回している。それに（劇中の）私はあまり幸せではないので、これが似合う色なんです」と考えのもと、映画では画面映えをしないという理由で避けられる黒を着たいと提案したという。

さらに、ジョシュ・ハートネット演ずるジェレミーのコンセプトは、親しみやすいハンサムさと、すっきりしたライン、そして着心地が良くて贅沢な服だったという。ジョシュは、「落ち込んでいる最中も、とても見栄えがいいんです」と良き父であり良き夫であるスマートな、ジェレミーという役柄と衣装の相性の良さを感じていることを明かした。

今回、登場人物のファッションもわかる新たな場面写真も3点公開。ゴージャスな映像を彩り、謎めいたミステリーを際立たせる衣装の数々。スタッフ、キャスト陣こだわりのファッションにもぜひ注目してほしい。