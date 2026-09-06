『スリー・ビルボード』（2017）『イニシェリン島の精霊』（2022）で知られるマーティン・マクドナー監督最新作『ワイルド・ホース・ナイン』（配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）のワールドプレミアが第83回ベネチア国際映画祭で開催され、日本公開が2027年1月29日に決定したことも発表された。

『ワイルド・ホース・ナイン』は、モアイ像で知られるイースター島（ラパ・ヌイ）を舞台に、1973年のチリ軍事クーデター直前、島へと送り込まれたCIAのエージェント2人に起こったことを描く。

CIAエージェントのひとり、クリスを演じるのは、ジョン・マルコヴィッチ。もう一人のエージェント、リーを演じるのは、サム・ロックウェル。CIAの局長・MJにスティーヴ・ブシェミがキャスティングされているほか、南米を代表する名優マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラスに、ミュージシャンであり、俳優としてもジム・ジャームッシュ作品の常連として知られるトム・ウェイツ、リチャード・リンクレイターやハル・ハートリー、グレッグ・アラキ作品に出演し、90年代にインディペンデント映画のミューズと称されたパーカー・ポージーの出演が明らかになっている。

この度、ワールドプレミアが第83回ベネチア国際映画祭で開催された。これには、過去、同映画祭において2作連続で最優秀脚本賞を獲得したマーティン・マクドナー監督をはじめ、ジョン・マルコヴィッチ、サム・ロックウェル、スティーヴ・ブシェミ、マリアナ・ディ・ジローラモ、アイリン・サラス、パーカー・ポージーらが集結。船上から彼らが姿をみせると会場からは大歓声が沸き上がり、映画界のレジェンドたちが勢揃いした、その圧倒的な貫禄とオーラに会場全体が熱気を帯びた。

プレミア上映の前に先駆けて行われた記者会見には、前出の面々が揃って出席。すでに浮上しているマルコヴィッチへのアカデミー賞受賞の噂に沸き立つ記者らからの質疑応答に丁寧に応える様子も。

本作は、1973年のチリ軍事クーデター直前、"モアイ像"で知られるイースター島に降り立ったCIAエージェントのクリスとリーの2人を中心に物語が進んでいく。長年のパートナーである彼らが、それぞれの過去や現在進行形の陰謀と格闘する中、自由を求める反権力派の学生、モニカ（マリアナ・ディ・ジローラモ）とアリシア（アイリン・サラス）に出会うのだが、それはCIA南米支局長のMJ（スティーヴ・ブシェミ）をも巻き込んだ思いもよらない事態へと発展していくー。

会見では、ジャーナリストの一人から、すでに受賞スピーチを書き始めているかと尋ねられたマルコヴィッチ。「それは実に親切なご質問ですね。私は長いキャリアを積み、脚本家、監督、俳優たちと素晴らしいコラボレーションを重ねてきました。彼らと競い合っているとは一度も感じたことがありません。私にとって何よりも嬉しいのは、この映画が注目を浴びることです。この映画には素晴らしい演技を見せる俳優たちが何人も出演しており、脚本も演出も素晴らしい。私にとって重要なのは、それなのです」と語り、自身への評価以上に、作品そのものが注目を集めることを喜ぶ名優らしい姿勢をのぞかせた。さらに、「私は人生を通して、大好きなことをやってきました。これからもそれを続けていくつもりです。引退するつもりはありません。時が来れば、周りが私を引退させてくれるでしょう。それが物事の自然な流れだと思いますから」とも語り、ヴェネチアの地で生涯現役を宣言した。

脚本・監督を務めたマクドナーは、本作について「今の時代に対するちょっとした皮肉が込められている」とコメント。映画を「権威や、私たちに伝えられていることに対して疑問を投げかける」手段として使うのが好きだと語り、70年代のイースター島を舞台にしたCIAエージェント二人の物語を通して、現代社会にも通じるテーマをユーモアたっぷりに描いたことを明かしている。

そんなマクドナーならではの鋭い視点で描かれた物語は、映画界のレジェンドたちも魅了した。マルコヴィッチは、自身とロックウェルが演じるキャラクターを「2人の間抜け」と表現し、出演を決めるのは「簡単な決断」だったと振り返っている。「以前、マクドナーが書いた脚本をいくつか送ってもらったことがあったが、他の仕事の都合で検討できなかった」とかつての経緯を語り、「今回のオファーが来た時、絶対にやると決めた。幸い、邪魔になるような予定は何もなかった」と、念願だったマクドナー作品への出演を即決したことを告白。

さらに、CIA南米支局長・MJを演じたスティーヴ・ブシェミも、「私はマクドナーを文字通りストーカーのように追いかけ回して、『絶対に私と一緒に仕事をしてくれなきゃ！』と言ったんです。そうしたら、彼は私にこの風変わりな上司役をオファーしてくれて。私は喜んで引き受けました」とユーモアたっぷりに出演の経緯を明かしたほか、マルコヴィッチ演じるクリスの長年の相棒・リーを演じたサム・ロックウェルは、リーとクリス、二人の劇中での関係性について語り、会場の笑いを誘う様子も。まさにレジェンドたちが勢揃いした貴重な会見の場は、最後まで質問が途切れることのない盛り上がりを見せていた。その後のレッドカーペットでも、現地に集まった映画ファンから大歓声で迎えられた彼らは、現地の声援にも応えつつ、プレミア上映が行われる会場へと向かっていった。

マクドナー監督が5作目の長編映画として描き出した本作は、観る者の想像を遥かに超えるカタルシスへと誘い、ユーモラスかつ謎に満ちた展開でヴェネチアの観客を魅了。上映後には約15分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こり、今年の映画祭最長を記録！マルコヴィッチは感極まった様子をみせ、マクドナー監督も感動の表情に。本作のプレス向けに実施された試写ですら、スタンディングオベーションが起こる異例の事態になっている。

先述の通り、すでにマルコヴィッチのアカデミー賞主演男優賞獲得も確実視されるほどの熱狂ぶりで、世界中から集まった批評家たちから絶賛の声が続々と到着。「まさにマクドナーの真骨頂（ハリウッドレポーター誌）」、「観る者の心を焼き尽くし、かつ涙が出るほど笑わせてくれる。（デイリー・テレグラフ誌）☆☆☆☆☆（満点）」、「ジョン・マルコヴィッチとサム・ロックウェルは完璧なコンビ。（ヴァラエティ誌）」、「（マルコヴィッチ）この役柄に無限の深みを築き上げている。彼の最高傑作（ハリウッドレポーター誌）」、「ブシェミにとって、天の恵みのようなハマり役（ハリウッドレポーター誌）」と圧倒的な最高評価が相次ぎ、ヴェネチアの地を大歓声と熱狂の渦に巻き込んだ。また、本作はコンペティション部門出品作ということで、現地時間9月12日に発表される受賞結果にも大きな期待が寄せられている。