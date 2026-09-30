ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（2026年11月20日公開 配給：NOROSHI ギャガ）のキャラクタービジュアルと監督コメントが公開となった。

ジム・ジャームッシュ最新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』のキャラクタービジュアルと監督コメントが公開

『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。

ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。

本作は、第82回ヴェネチア国際映画祭にて最高賞〈金獅子賞〉を受賞しているが、意外にも三大映画祭での最高賞受賞は自身初となる。

この度、「FATHER」篇、「MOTHER」篇、「SISTER BROTHER」篇からなる、久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族の姿を切り取ったキャラクタービジュアル、全8種が公開となった。

ニュージャージーを舞台にした「FATHER」篇では、"風変りで、どこか食えない父"を演じるトム・ウェイツと、隠居する父の身を案じ家に訪れるも、どこか会話がかみ合わず困惑の表情をみせる息子と娘を演じるアダム・ドライバーとメイム・ビアリクの姿が切り取られている。

ダブリンを舞台にした「MOTHER」篇では、"厳格で昔気質な人気作家の母"を演じるシャーロット・ランプリングに、しっかり者の長女役のケイト・ブランシェット、対して自由奔放な次女役のヴィッキー・クリープス。それぞれの表情に浮かぶ緊張感から、家族3人の関係性がうかがえる。

そしてパリを舞台にした「SISTER BROTHER」篇では、両親を亡くし"孤独を分け合う双子の兄妹"にルカ・サバトとインディア・ムーアが。遺品に触れ両親がいた痕跡とかつての日々に思いを馳せるふたりの姿が映し出されている。

3つの都市、3組の家族。どこかに自分の姿を重ねてしまうような共感を呼ぶキャラクターたちを、豪華スターからユースカルチャーの新鋭まで、個性豊かなキャストが揃った。

あわせてジム・ジャームッシュが本作に込めた想いを綴ったコメントが到着した。ジャームッシュは「『ファーザー マザー シスター ブラザー』は三部作であり、ある意味で私の過去作『ミステリー・トレイン』と物語構成に共通するものがあります。私はこの作品を一種の"アンチ・アクション映画"だと考えています。その静謐なスタイルは、まるで3つの繊細な花のアレンジメントに花が添えられるように、些細なディテールが積み重なっていくのをただ見守るために、入念に構築されています。その結果、観察的であり、価値判断を排した、小津（安二郎）、（ロベール・）ブレッソン、（アキ・）カウリスマキ、（ケリー・）ライカートらが体現するような"純粋な映画"が生まれたのです。この映画は本質的にはコメディですが、そこにはある種の哀愁が織り交ぜられています。オスカー・ワイルドが言ったように、"人生は真剣に受け止めるにはあまりにも重要すぎる"。この言葉は、常に私の指針となってきました」と、映画界の巨匠たちへのリスペクトを語るとともに、文豪の名言も引き合いに出しながら、本作のテーマを明かしている。