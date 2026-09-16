ユン・ガウン監督最新作『ジュインはリンゴが嫌い』の公開が12月11日に決定

イ・チャンドンがその才能を見出し、ポン・ジュノがファンを公言する、ユン・ガウン監督最新作が『ジュインはリンゴが嫌い（英題："The World of Love"）』（配給：ビターズ・エンド）の邦題で、2026年12月11日よりヒューマントラストシネマ有楽町、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほか全国順次公開となる。この発表にあわせ、場面写真1点が公開となった。

『ジュインはリンゴが嫌い』は、主人公の女子高生・ジュインが忘れたい過去に立ち向かい、自らの人生を取り戻そうとする心の機微を繊細に描いたドラマ。

監督を務めるのは、イ・チャンドンがその才能を見出し、ポン・ジュノがファンを公言する、ユン・ガウン。10歳の少女たちの等身大の世界を切り取り、第66回ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門選出、第17回TOKYO FILMeXでトリプル受賞の快挙を成し遂げた長編デビュー作『わたしたち』（2016）に続いて日本公開となる本作は、2025年に韓国で公開されたインディペンデント映画でNo.1ヒットを記録した。韓国映画初のコンペティション部門への出品を果たしたトロント国際映画祭を皮切りに、世界20以上の映画祭で招待・受賞を重ね、多くの観客や批評家から高い評価を集めており、昨年のTOKYO FILMeXで上映された際には「心に刺さる素晴らしい映画」「幾度も涙腺崩壊」「意味をかみしめてまた観たい」と絶賛の感想が相次ぎ、国内外問わず熱い視線を向けられている。

この度公開となった場面写真は、クラスメイトとの言い合いで、ジュインが思わず口にした言葉がきっかけで校内に巻き起こった騒動から、匿名の手紙が届き始める場面を捉えたもの。ここから彼女の平穏な日常が崩れていくのを予感させるカットとなっている。