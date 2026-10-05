ヤン・コマサ監督の監禁スリラー『HEEL/ヒール』（2026年11月27日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の新場面写真10点と、監督からの声明文が公開となった。

『HEEL/ヒール』は、誘拐された不良青年トミーと、彼を"いい子"に更生しようとする不気味な家族をめぐる心理スリラー。

監督は、『聖なる犯罪者』（2019）でアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされ、現代社会に潜む矛盾と人間の倫理を鋭く描いてきたポーランドの鬼才、ヤン・コマサが務める。

一家の父クリスを演じるのは、『アドレセンス』（2025）のスティーヴン・グレアム。心に傷を抱えた母キャスリンには『To Leslie トゥ・レスリー』（2022）のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』（2019）のアンソン・ブーン。さらにプロデューサーには、ポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、そして半世紀以上にわたるキャリアで80本以上の作品を手がけ、今月11日に77歳で逝去したことが報じられたジェレミー・トーマスが名を連ねる。

今回公開された、場面写真は10点。リビングで家族と団欒するひとときや、子供とゲームに興じる姿、ベッドルームで過ごす日常の一場面、さらには青空の下で楽しむピクニックまで――一見すると穏やかで何気ない"家族の時間"が切り取られている。だがしかし、どの瞬間にも、トミーの首元には頑丈な首輪が嵌められ、強固な鎖が繋がれており、日常の風景にあまりにも自然に溶け込んだ異様な光景が、観る者に強烈な違和感を突きつけるカットとなっている。

あわせて、ヤン・コマサの声明文も公開となった。「たとえ自由でも誰にも見られずにいるのならその自由に意味はあるのか？ 自由の中で孤立したまま生き続けたいと思うのか？ それとも絶え間なく庇護され安らぎを得られるのなら自由をも放棄するのか？」―監督が投げかける＜自由＞と＜庇護＞をめぐる問いとともに、トミーを待ち受ける衝撃の物語から目が離せない。

＜ヤン・コマサ監督/声明文（全文）＞

私が考え続けている挑発的な問いから本作は生まれた。

注目されることに飢えた世界。たとえ自由でも誰にも見られずにいるのならその自由に意味はあるのか？ 自由の中で孤立したまま生き続けたいと思うのか？ それとも絶え間なく庇護され安らぎを得られるのなら自由をも放棄するのか？



この物語はポーランドの新人脚本家によるものだ。彼は執筆当時、IT企業でビッグデータを分析しており、コンピューターと不安定な契約に縛られた数百人のうちの１人だった。彼が書き上げた脚本は残酷で不条理。何かの物真似ではなく本物だった。まるでダークな寓話だ。そのテーマは『自殺ルーム』（2011）や『聖なる犯罪者』以来、私が追い求めてきたものと結びついてもいた。私たちを守りもするが閉じ込めもするシステムとしての家族や共同体、というテーマだ。



ワルシャワの伝説的なスタジオで撮影した。25年前、テレビ番組『ビッグ・ブラザー』のポーランド版で15人の参加者が自ら進んで監禁されたスタジオでもある。このスタジオ以外の撮影はイギリスのヨークシャーで行われ、『嵐が丘』を思わせるメランコリックな風が映画の中に吹き込まれるかのようだった。 スティーヴン・グレアム、アンドレア・ライズボロー、そしてアンソン・ブーンと共に、愛と独裁、沈黙と暴力の紙一重の境界を探ろうとした。イギリスとポーランドの妥協なきブラックユーモアを盛り込み、挑発的で、道徳のグレーゾーンに宙づりになったような作品を目指した。 過剰なほど緻密で、不条理で、観客を不安にさせるような作品にした。中央ヨーロッパ的な感性と、英国ゴシックらしい抑制が混じっている。その結果として生まれたのがこの謎めいたドラマ、手錠にかけられた道徳劇だ。 無制限の自由という牢獄か、それとも危うい庇護か。その選択は私たち自身を規定する。