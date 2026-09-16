セドリック・クラピッシュ最新作『モネと時間旅行』の監督インタビュー映像が公開

『モネと時間旅行』（2026年9月18日公開 配給：セテラ・インターナショナル 協力：ユニフランス）で監督を務めるセドリック・クラピッシュのインタビュー映像が公開となった。

『モネと時間旅行』は、19世紀と現代を舞台に、ベル・エポックを生きた謎の女性アデルを巡る物語。監督は、『スパニッシュ・アパートメント』（2002）『ダンサー イン Paris』（2022）などで知られるセドリック・クラピッシュが務める。本作は、自身が愛してやまない「19世紀のパリ」を映像化し、そこに「現代」の物語を交差させ、一枚の絵画に隠された謎を紐解く構造となっている。2026年という年は、印象派の巨匠クロード・モネの没後100年にあたるが、モネはもちろん、ルノワール、セザンヌ、写真家のフェリッ クス・ナダール、作家のヴィクトル・ユゴーなど、実在した芸術家たちが次々と登場する。オルセー美術館、オランジュリー美術館、クロード・モネ『睡蓮の庭』といった名作絵画や印象派の聖地も物語を彩る。

現代の主人公セブを演じるのは、カルティエのCM撮影でクラピッシュに見出されたアブラム・ヴァプレ。彼とともに遺産の屋敷を捜索、賑やかで個性的な親戚には、『画家ボナール ピエールとマルト』（2023）などのヴァンサン・マケーニュ、『最高の花婿』（2014〜20）シリーズのジュリア・ピアトン、『パリのどこかで、あなたと』（2019）などクラピッシュ作品でおなじみのジヌディーヌ・スアレム。19世紀の物語の主人公アデルには、名優ヴァンサン・ランドン、サンドリーヌ・キベルランの娘で、『スザンヌ、16歳』（2020）で監督・主演デビューを果たしたスザンヌ・ランドン。アデルのパリ滞在を支える友人アナトールにイレーヌ・ジャコブの息子で『動物界』（2023）で話題になったポール・キルシェ、ルシアン役に『モンテ・クリスト伯』（2024）のヴァシリ・シュナイダー、ノルマンディーに残した恋人ガスパールに第79回カンヌ国際映画祭『Coward（原題）』で男優賞を受賞したヴァランタン・カンパーニュら、若手俳優が起用されている。セシル・ドゥ・フランス、オリヴィエ・グルメら名優やクラピッシュの熱望により出演し、劇中でも歌を披露するミュージシャンのPOMなど、年代も様々、バラエティ豊かなフランスの俳優たちの息の合ったアンサンブルが、家族のルーツを探る物語に、心地よさと温かさをもたらしている。

この度、3年に及ぶ膨大な資料調査から、世界初のカラー写真「オートクローム」に着想を得た独創的な色彩設計まで――19世紀パリを映像化するための徹底したこだわりを語る、クラピッシュ監督のインタビュー映像が公開となった。

本作では、現代のパリに生きる主人公たちの物語と、19世紀のパリを舞台にした物語が交差しているが、なかでもクラピッシュ監督が徹底的にこだわったのが、当時（ベル・エポック）のパリを「内側から理解する」ための膨大なリサーチ。

クラピッシュ監督は、作品の準備に「3年の歳月」を費やしたと明かし、「自分が印象派についてよく知らないと気づき、徹底的に調べて、美術史の専門家の話も聞いた」と振り返る。そして、本作の脚本家とともに何度も美術館へ足を運び、19世紀がどのような時代だったのかを詳細に調査。絵画や写真、書籍に至るまで膨大な資料を集め、モネやモリゾ、写真家ナダールら当時の著名人だけでなく、名もなき人々の暮らしにも目を向け、「時代を内側から理解したかった」という監督の言葉通り、単に歴史的な風景を再現するのではなく、当時を生きた人々の感覚や空気まで映像に落とし込んだ。

映像表現においても独自のアプローチを追求。デジタル映像特有の「冷たくて整いすぎた質感」を避けるため、撮影監督とともに、1900年前後の時代を捉えるためのふさわしい新たな映像表現を模索、その中で世界初のカラー写真として知られる「オートクローム」に着目。

オートクロームは、ジャガイモのでんぷんを利用して三原色を表現する独特の写真技法で、リュミエール兄弟や写真家ラルティーグらも使用していたという。その写真資料を目にしたクラピッシュ監督は、その独特の質感を本作の中で再現するため、フィルム撮影や撮影後のデジタル処理など、さまざまな方法を検討。結果、たどり着いたのは、複数のデジタル処理を組み合わせ、シーンごとに色彩を細かく調整するという極めて繊細な作業で、粒子感を加えたり、複数の映像要素を"ブレンド"したりしながら、デジタル処理の割合も10％、30％、50％とシーンごとに変化させ、「ある色は鮮やかに、他の色は彩度を落とす」など、一律ではない緻密な色彩設計を施したという。

結果、クラピッシュ監督は、これまで自身が手がけてきた『スパニッシュ・アパートメント』（2002）や『猫が行方不明』（1996）のような、街の中で即興的に撮影するスタイルとは大きく異なり、「すべて綿密に計算した、幾何学的とも言える撮影」だったと振り返っている。

さらに現代の映像技術と印象派の画家たちの探求にも意外な共通点を見出したクラピッシュ監督。現代人がAIなどの新たな技術を用いて新しい映像表現を模索する一方で、印象派の画家たちもまた、光と色をめぐって新たな表現を追求していたことに触れながら「現代技術が可能にする表現と、19世紀の画家が生み出した技法との間に、深い呼応があるのは興味深い」と言及した。

時代を忠実に再現するだけではなく、現代の技術を通して19世紀の芸術家たちの挑戦と呼応させる――。そこには、30年以上にわたりパリを撮り続けてきたクラピッシュ監督だからこそたどり着いた、過去と現在をつなぐ映像表現へのこだわりが込められている。