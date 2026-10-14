米Appleは10月13日（米国時間）、LG ElectronicsおよびSchneider Electricと共同で設計したスマートホーム向けアクセサリ群「Apple Home Collection」を発表した。カメラやビデオドアベル、スマートロック、サーモスタット、温湿度センサーをそろえ、12月から米国などで順次販売する。一部製品の販売開始は2027年初頭となる。日本での販売予定は発表されていない。

これまでAppleのホームアプリではHomeKitやMatterに対応した他社製品を利用できた。Home Collectionは、Appleがパートナーと共同設計し、ホームアプリでの設定・管理を前提とした推奨製品群という位置付けである。

同コレクションの製品は、最新のOSを搭載したiPhoneを機器に近づけ、NFCを使ってすぐに設定を開始できる。ホームアプリで一元管理でき、メーカー別のアプリやアカウントは不要である。全製品がThreadに対応し、自宅のWi-Fiを変更した場合もネットワーク認証情報を自動更新する。Appleによると、ホームアプリのデータはエンドツーエンドで暗号化され、Appleと両メーカーは読み取れない。

カメラは、LG製の屋内用「LG Indoor Cam Plug-In」（米国価格199.95ドルから、以下同）、屋外用「LG Outdoor Cam Plug-In」（299.95ドルから）、投光器付き「LG Floodlight Cam」（399.95ドルから）、ビデオドアベル「LG Video Doorbell Wired」（249.95ドルから）の4製品である。

「LG Indoor Cam Plug-In」「LG Outdoor Cam Plug-In」「LG Floodlight Cam」「LG Video Doorbell Wired」

屋外用2製品は暗所でのカラー撮影に対応し、Floodlight Camは動きを検知すると2基の投光器が自動点灯する。Indoor Camは、家族の誰かが帰宅するとカメラを下に向け、監視を停止する。Video Doorbellは、来訪者を映す前面カメラ（2.5K）と、荷物を確認する下向きカメラ（フルHD）を搭載する。

映像はHomePodやApple TV 4Kなどのホームハブ、またはAppleのプライベートクラウドコンピューティングで処理される。対応するiCloud+プランの契約により、人物や荷物などを検知した際の映像を10日間、暗号化してiCloudに保存できる。対象プランではApple Intelligenceによるクリップの要約や、自然な言葉による映像検索も利用できる。

LGのドアロック「Smart Deadbolt Lock」（349.95ドルから）は超広帯域無線（UWB）を使い、家の鍵を登録した対応iPhoneやApple Watchを持つユーザーが近づくと自動解錠する。端末をかざす操作、暗証番号、物理鍵でも解錠でき、ゲストへのアクセス権の共有にも対応する。Matterとスマートロック規格「Aliro」をサポートし、基本的な解錠機能はインターネット接続がなくても動作する。

サーモスタットはLG製とSchneider Electric製の2製品で、いずれも199.95ドルから。ホームアプリの適応型温度調節が在宅、就寝、外出の状況に応じて温度を自動調整する。別売りの温湿度センサー（各39.95ドルから）のほか、HomeView、HomePod（第2世代）、HomePod miniの内蔵センサーも利用できる。サーモスタットとセンサーはMatterに対応する。

カメラ4製品は米国、カナダ、英国で、ドアロックと空調関連製品は米国とカナダで販売される。