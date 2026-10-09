米Appleは10月8日（現地時間）、「Welcome home.」と題したイベントを10月13日に開催すると予告した。同社のワールドワイドマーケティング担当シニアバイスプレジデント、グレッグ・ジョズウィアック氏がXに「Welcome home. October 13.」というメッセージと短い動画を投稿した。

ジョズウィアック氏の投稿ではイベントの形式は明らかにされていないが、複数のメディアがAppleから招待状を受け取ったことを公表している。ニューヨークで10月13日午前9時（日本時間同日午後10時）から開催する「Apple Experience」として案内されており、一般向けのライブ配信の有無は明らかになっていない。

Appleは2026年3月にもニューヨークなどでApple Experienceを開催した。この際は基調講演のライブ配信を行わず、「MacBook Neo」などをプレスリリースで発表し、現地でメディア関係者にハンズオンの機会を提供した。今回も同様の形式になる可能性がある。

「Welcome home.」というメッセージから、スマートホーム関連製品の登場が予想されている。Appleは9月9日の「Surprise and shine.」イベントで、iPhone 18 Proシリーズや折りたたみ式のiPhone Duo、Apple Watchの新モデルに加え、ワイヤレスイヤホン「AirPods 5」を発表したが、スマートホーム関連の新型ハードウェアは登場しなかった。

スマートホーム市場では、生成AIを活用した音声アシスタントへの移行が進んでいる。Googleは「Gemini for Home」を展開し、自然な言葉による家電操作や、カメラ映像の内容を踏まえた情報提供などを強化している。Amazonも生成AIを導入した「Alexa+」を米国で一般提供し、会話を通じた複数機器の操作や生活支援機能を拡充している。

Appleも9月14日から、新しい音声アシスタント「Siri AI」のベータ提供を英語で開始した。従来のSiriより自然な対話に対応し、メールやメッセージなどの個人情報を踏まえた回答や、アプリを横断した操作が可能になっている。

今回発表が見込まれる製品について、米Bloombergのマーク・ガーマン氏は、タッチスクリーンとHomePodに似たスピーカーを備えたスマートホームハブ、新型HomePod mini、新型Apple TV 4Kの3製品が登場し、いずれもSiri AIを中核に据えると報じている。

新たなSiri AIをスマートホームの操作にどこまで組み込み、ディスプレイや各種センサー、対応家電との連携をどのように拡張するのかが、今回のイベントの注目点となりそうだ。