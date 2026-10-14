Appleは、「Apple TV 4K」の新モデル「HomePod mini 2」を発表した。既に予約が開始となっており、販売は11月13日より開始となる。価格は49,800円。

Apple、新しい「Apple TV 4K」を発表

新しい「Apple TV 4K」は、A19チップを搭載し、前世代モデルと比較して最大50％高速なCPUパフォーマンスと最大2倍高速なGPUパフォーマンスを提供する。これらにより優れた反応速度、高速なナビゲーション、滑らかなアニメーションを実現する。A19チップは、新しい専用のAV1デコーダを備え、より少ない帯域幅を使用しながら、より効率の高い高品質なストリーミングを可能にする。

Siri Remoteが「探す」に対応し、「正確な場所を見つける」機能と音を鳴らすオプションによって、デバイスが探しやすくなっている

新しいSiri Remoteは、デザインはそのままに、「探す」アプリの「正確な場所を見つける」機能とリモートで音を鳴らすオプションが追加され、一段とデバイスが探しやすくなった。

同時に発表となった「HomePod mini 2」との組み合わせで、4スピーカーサラウンド環境を実現する。4台のスピーカーはApple TV 4Kと連係し、それぞれの部屋の中での位置を賢く認識。これにより、音声のタイミングとレベルが、その空間に合わせて自動的に調整される。前方と後方のペアごとにモデルが同じであれば、HomePod（第2世代）もこの4スピーカーの構成に組み込めるとのことだ。

ホームハブとしての機能も引き続き装備

ホームハブとしての機能も引き続き装備。ユーザーはどこからでもスマートホームアクセサリの操作が行える。対応するドアベルがある場合、通知がテレビに直接表示されるので、ユーザーは視聴を中断することなく、誰がドアの前にいるのかを確認したり、その人と話をしたり、ドアの解錠といったほかのアクセサリの操作を実行できる。Apple TV 4Kは、オートメーション、ゲストモード、HomeKitセキュアビデオの安全なローカル処理にも対応するため、ユーザーはさらに多くの方法で自宅と繋がることができる。Wi-FiとThread機能の内蔵により、ユーザーのスマートホームに接続して制御が可能となる。

iCloudの写真をApple TVで表示する方法をカスタマイズできる

「Apple Fitness+」を使えば、リビングルームがワークアウトスタジオに

「Apple Arcade」や「App Store」のゲームライブラリを使えば、リビングルームがゲームセンターに

新しいスクリーンセーバのシャッフル機能が自動的にカテゴリーを切り替える

連係カメラの利用で、大きな画面から直接FaceTime通話ができる

また、「Apple Fitness+」を使えば、リビングルームがワークアウトスタジオになり、「Apple Arcade」や「App Store」のゲームライブラリを使えば、リビングルームがゲームセンターとなる。「Apple TV」アプリを使うと、スリリングなドラマ、壮大なSF、気分爽快なコメディなど、Apple Originalの作品をストリーミングでき、さらに「メジャーリーグサッカー」「フライデーナイト ベースボール」などのスポーツの生中継も視聴できる。また、連係カメラを使って「FaceTime」通話をしたり、写真を観たり、ほかにも多くのことを大画面で楽しめる。iPhoneまたはiPadを利用して、iCloudの写真をApple TVで表示する方法をカスタマイズできるようになり、ライブラリ全体を表示することなく、パーソナライズされた「メモリー」やスライドショー、ポートレートのスクリーンセーバの設定が行える。さらに新しいスクリーンセーバーのシャッフル機能が自動的にカテゴリーを切り替えるので、いつも新しいものを見られる。

これらの機能は、プライバシーとセキュリティを組み込んだ設計になっている。内蔵のSecure Exclaveは、保護され、区画化されたランタイムで、マイクのデータをシステムのほかの部分から切り離して処理するために使用される。チップの多数の主要コンポーネントに追加された分離機能が連係してSecure Exclaveを保護し、システムのほかの部分から切り離す。Secure Exclave内で処理および分析されたデータには、tvOSも、アプリも、ユーザー自身も、Appleもアクセスできないようになっている。HomeKitセキュアビデオの映像はエンドツーエンドで暗号化されて保存されるため、こちらもAppleはアクセスできない機構となっている。

なお、本国で販売されるモデルには、搭載された3つの遠距離マイクを使って、音声によるハンズフリー操作が行えるが、日本で販売されるモデルは、非搭載、もしくは非対応となっている模様である。