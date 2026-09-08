アン・ハサウェイ主演『ヴェリティ／真実』の予告編とポスタービジュアルが公開

アン・ハサウェイ主演の新作映画『ヴェリティ／真実』（配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の日本公開日が2026年11月6日に決定し、予告編とポスタービジュアルが公開となった。

『ヴェリティ／真実』は、全米No.1恋愛小説家として知られるコリーン・フーヴァーの同名の小説を原作としたミステリー・サスペンス。2022年USA TODAY誌ベストセラーリストに15作品がランクインするという快挙を達成した作家で、なかでも2022年にアメリカで最も売れた恋愛小説となった『イット・エンズ・ウィズ・アス ふたりで終わらせる』（二見書房刊）はブレイク・ライブリー主演で映画化され、全世界興行収入500億円以上を稼ぎ出した。2023年にはTIME誌によって「世界で最も影響力のある100人」に選ばれるなど、世界的に支持を得ており、本作ではプロデューサーも務めている。

主演はアカデミー賞受賞女優のアン・ハサウェイ。今年は『プラダを着た悪魔２』の大ヒットにはじまり、『オデュッセイア』『隣人たち』『オークストリートの異変』と立て続けに主演作が日本公開。先日もトム・クルーズ主演『デイズ・オブ・サンダー』の続編へ新キャストとして加わることを発表して話題を席巻している彼女の最新作は、刺激的なミステリー・サスペンス。『プラダを着た悪魔』シリーズ（2006〜）で魅せた華やかでポジティブな雰囲気から一転、本作では、ある事故をきっかけに身体不自由となり自宅で療養中の人気作家ヴェリティ・クロフォードをダークかつ色気たっぷりに演じる。共演には大ヒットした官能ラブストーリー『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズ（2015〜18）のダコタ・ジョンソン、さらに名作『ブラックホーク・ダウン』（2001）やアカデミー賞受賞の『オッペンハイマー』（23）、さらに殺人鬼を演じたM・ナイト・シャマラン監督作『トラップ』（2024）も記憶に新しいジョシュ・ハートネットら豪華俳優陣が揃った。

メガホンを取ったのは、マイケル・ショウォルター。『タミー・フェイの瞳』（2021）をアカデミー賞主演女優賞を含む2部門受賞へ導いた実力派で、アン・ハサウェイ＆ニコラス・ガリツィン共演のロマンス映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』（2024）で一般女性と若手アイドルの恋愛をトキメキたっぷりに描いてヒットへ導くなど、アンとのケミストリーは抜群。そんな彼が、人間の愛憎うごめくサスペンスをセクシーに、そしてスリリングに描く。

この度された予告編では、森林の中に佇むクロフォード邸で生気を失った表情で介護されるヴェリティの様子や、事故前と思われる妖艶でミステリアスな彼女、そして夫ジェレミーとローウェンのラブシーンからナイフを口にした子供の姿まで、強烈かつ含みのあるシーンが走馬灯のごとく畳みかけてくる。さらに、身体の自由が利かないはずのヴェリティが振り向きざまに睨みを利かせたり、窓の奥から外を覗いたりする描写も……。これは現実か、それとも幻覚か？ 残された原稿に綴られた内容は、何が真実で何が嘘なのか？ 映像の最後にはヴェリティが「あなたを待つのは闇だけ」と波乱の展開を予感させる一言を放つが、果たして……。