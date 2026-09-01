香港映画『逆流の男たち』（配給：ユナイテッドエンタテインメント）の公開日が2026年11月6日に決定し、ポスタービジュアルが到着した。

『逆流の男たち』は、リストラ騒動に巻き込まれた4人の"おっさん"が、ひょんなことからボートレースに出場する羽目になった顛末を描く大人の青春映画。2018年7月に公開されるや、一躍SNSや口コミで話題となり、異例となる3カ月超のロングラン・ヒットを記録。さらには、最優秀作品賞など、全11部門にノミネートされた「第38回香港電影金像獎」を始め、数々の映画賞を席巻し、多くの映画ファンや評論家、業界関係者に愛され、その年の香港映画界を代表する一作となった。

2026年に50周年大会が開催された、伝統的イベント「香港国際ドラゴンボートレース」を背景に、誰にでも起こり得る「中年の危機」という社会問題に切り込んだ、笑って、泣けて、胸熱くなるエンタメ作品が、満を持して日本に上陸する。「逆流に立ち向かう男たち」を演じるのは、『エグザイル／絆』（2006）『プロセキューター』（2024）などに出演していた名バイプレイヤー、フランシス・ンに、香港演劇界の重鎮プーン・チャンリョン。そして、後に『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』（2024）で黒社会の師弟キャラ・虎兄貴と十二少を演じ、日本でも高い人気を誇るケニー・ウォンとトニー・ウー。本作は、二人の初共演作であることからも、ファンならずとも必見といえるだろう。

監督はデビュー作となる本作を機に、一躍ヒットメイカーになった脚本家出身のサニー・チャン。個性的な登場人物や、「俺たちを支えてくれる者は誰もいない。俺たちは自分で自分を支えるんだ（冇人撐我哋 我哋自己撐自己！）」などの観る者の心を奮い立たせる名ゼリフが飛び出す。

この度、ポスタービジュアルが公開となった。まさにドラゴンボートを漕いでいる瞬間を切り取った4名のキャラクターたちの躍動感が伝わってくる、迫力ある仕上がりとなっている。劇場は、ヒューマントラストシネマ有楽町、池袋・新文芸坐などで、全国順次ロードショーとなる。ムビチケ前売券（オンライン券）も9月2日に発売予定だ。