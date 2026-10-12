カシオ計算機は10月9日、アクティブな女性のためのカジュアルウオッチ「BABY-G」から、メタルベゼルを採用した電波ソーラーモデル「BGA-3000」を発売する。ウレタンバンドモデルとコンポジットバンドモデルの2スタイル、全5色を用意する。価格は33,000円から。
コンパクトなケースに、ステンレススチール製のベゼルを組み合わせた。ベゼルはヘアラインとミラーで仕上げており、シャープで洗練された表情を演出するという。
ダイアルには光沢のあるカラーダイアルを採用。微細加工技術で施した円周状の極細溝が、光を細かく反射する。文字板とベゼルはミニマルなデザインとし、メタリックパーツの美しさを際立たせたとしている。
ケースの厚さは11.2mm。ラインアップはウレタンバンドモデルが3色、メタルと樹脂を組み合わせたコンポジットバンドモデルが2色。
価格は、コンポジットバンドモデルの「BGA-3000C-2AJF」が39,050円、「BGA-3000CG-5AJF」が42,350円。ウレタンバンドモデルの「BGA-3000-2AJF」「BGA-3000-5AJF」「BGA-3000-7AJF」は、いずれも33,000円。
主な仕様は以下の通り。
- ケースサイズ：W36.1×D11.2×H40.8mm
- 質量：コンポジットバンドモデル50g、ウレタンバンドモデル32g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
- バンド：コンポジットバンド（メタル／樹脂）、樹脂バンド
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造
- 使用電源：タフソーラー
- バンド装着可能サイズ：コンポジットバンドモデル125～185mm、ウレタンバンドモデル125～180mm
- その他機能：電波時計（MULTIBAND6）、ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム・時報、LEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替