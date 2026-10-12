カシオ計算機は10月9日、アクティブな女性のためのカジュアルウオッチ「BABY-G」から、メタルベゼルを採用した電波ソーラーモデル「BGA-3000」を発売する。ウレタンバンドモデルとコンポジットバンドモデルの2スタイル、全5色を用意する。価格は33,000円から。

  • メタルベゼルを採用した電波ソーラーモデル「BGA-3000」

    メタルベゼルを採用した電波ソーラーモデル「BGA-3000」

コンパクトなケースに、ステンレススチール製のベゼルを組み合わせた。ベゼルはヘアラインとミラーで仕上げており、シャープで洗練された表情を演出するという。

ダイアルには光沢のあるカラーダイアルを採用。微細加工技術で施した円周状の極細溝が、光を細かく反射する。文字板とベゼルはミニマルなデザインとし、メタリックパーツの美しさを際立たせたとしている。

  • 光沢のあるカラーダイアル。左がブルー、右がベージュのモデル

    光沢のあるカラーダイアル。左がブルー、右がベージュのモデル

ケースの厚さは11.2mm。ラインアップはウレタンバンドモデルが3色、メタルと樹脂を組み合わせたコンポジットバンドモデルが2色。

  • 厚さ11.2mmのケース側面

    厚さ11.2mmのケース側面

  • メタルと樹脂を組み合わせたコンポジットバンド

    メタルと樹脂を組み合わせたコンポジットバンド

  • ブルー系のコンポジットバンドモデル「BGA-3000C-2AJF」

    ブルー系のコンポジットバンドモデル「BGA-3000C-2AJF」

価格は、コンポジットバンドモデルの「BGA-3000C-2AJF」が39,050円、「BGA-3000CG-5AJF」が42,350円。ウレタンバンドモデルの「BGA-3000-2AJF」「BGA-3000-5AJF」「BGA-3000-7AJF」は、いずれも33,000円。

  • ブルー系の「BGA-3000C-2AJF」（39,050円）

    ブルー系の「BGA-3000C-2AJF」（39,050円）

  • ブラウン系の「BGA-3000CG-5AJF」（42,350円）

    ブラウン系の「BGA-3000CG-5AJF」（42,350円）

  • ネイビーの「BGA-3000-2AJF」（33,000円）

    ネイビーの「BGA-3000-2AJF」（33,000円）

  • ベージュの「BGA-3000-5AJF」（33,000円）

    ベージュの「BGA-3000-5AJF」（33,000円）

  • ホワイトの「BGA-3000-7AJF」（33,000円）

    ホワイトの「BGA-3000-7AJF」（33,000円）

主な仕様は以下の通り。

  • ケースサイズ：W36.1×D11.2×H40.8mm
  • 質量：コンポジットバンドモデル50g、ウレタンバンドモデル32g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
  • バンド：コンポジットバンド（メタル／樹脂）、樹脂バンド
  • 防水性能：10気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造
  • 使用電源：タフソーラー
  • バンド装着可能サイズ：コンポジットバンドモデル125～185mm、ウレタンバンドモデル125～180mm
  • その他機能：電波時計（MULTIBAND6）、ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム・時報、LEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替
  • LEDライト点灯時のイメージ

    LEDライト点灯時のイメージ