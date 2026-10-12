カシオ計算機は10月9日、アクティブな女性のためのカジュアルウオッチ「BABY-G」から、メタルベゼルを採用した電波ソーラーモデル「BGA-3000」を発売する。ウレタンバンドモデルとコンポジットバンドモデルの2スタイル、全5色を用意する。価格は33,000円から。

コンパクトなケースに、ステンレススチール製のベゼルを組み合わせた。ベゼルはヘアラインとミラーで仕上げており、シャープで洗練された表情を演出するという。

ダイアルには光沢のあるカラーダイアルを採用。微細加工技術で施した円周状の極細溝が、光を細かく反射する。文字板とベゼルはミニマルなデザインとし、メタリックパーツの美しさを際立たせたとしている。

ケースの厚さは11.2mm。ラインアップはウレタンバンドモデルが3色、メタルと樹脂を組み合わせたコンポジットバンドモデルが2色。

メタルと樹脂を組み合わせたコンポジットバンド

価格は、コンポジットバンドモデルの「BGA-3000C-2AJF」が39,050円、「BGA-3000CG-5AJF」が42,350円。ウレタンバンドモデルの「BGA-3000-2AJF」「BGA-3000-5AJF」「BGA-3000-7AJF」は、いずれも33,000円。

主な仕様は以下の通り。

ケースサイズ： W36.1×D11.2×H40.8mm

W36.1×D11.2×H40.8mm 質量： コンポジットバンドモデル50g、ウレタンバンドモデル32g

コンポジットバンドモデル50g、ウレタンバンドモデル32g ケース・ベゼル材質： 樹脂／ステンレススチール

樹脂／ステンレススチール バンド： コンポジットバンド（メタル／樹脂）、樹脂バンド

コンポジットバンド（メタル／樹脂）、樹脂バンド 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造

耐衝撃構造 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： コンポジットバンドモデル125～185mm、ウレタンバンドモデル125～180mm

コンポジットバンドモデル125～185mm、ウレタンバンドモデル125～180mm その他機能： 電波時計（MULTIBAND6）、ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム・時報、LEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、12／24時間制表示切替