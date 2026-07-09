カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、シンプルなラウンドケースと視認性の高いワイドフェイスが特長の「BGA-290SA」シリーズ（2モデル）を7月10日に発売する。価格は15,950円。

  • BGA-290SA メインビジュアル

    BGA-290SA メインビジュアル

今回発売される「BGA-290SA」は、カラーはライトパープル（BGA-290SA-6AJF）とホワイト（BGA-290SA-7AJF）の2色展開。インデックスには上品なアラビックフォントをメタリックカラーであしらった。

  • BGA-290SA-6A

    BGA-290SA-6AJF

  • BGA-290SA-7A

    BGA-290SA-7AJF

ベゼルリングには蒸着処理を施し、光沢のあるメタリック感を表現しているという。耐衝撃構造と10気圧防水を備え、軽量で快適な装着感により、日常からアクティブシーンまで安心して使えるモデルとしている。

  • BGA-290SA-6A

    BGA-290SA-6AJF

  • BGA-290SA-7A

    BGA-290SA-7AJF

主な仕様は以下のとおり（BGA-290SA-6AJF／BGA-290SA-7AJF 共通）

  • ケースサイズ：W41.5×D10.1×H45.2mm
  • 質量：33g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂
  • バンド：樹脂バンド
  • 防水性能：10気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
  • 電池寿命：約3年
  • バンド装着可能サイズ：125～180mm
  • その他機能：世界48都市ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、文字板・LCD部ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替、針退避、ネオブライト
  • BGA-290SA-6A 着用イメージ

    BGA-290SA-6AJF 着用イメージ

  • BGA-290SA-7A 着用イメージ

    BGA-290SA-7AJF 着用イメージ

  • BGA-290SA 着用イメージ

    BGA-290SA 着用イメージ