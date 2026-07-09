カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、シンプルなラウンドケースと視認性の高いワイドフェイスが特長の「BGA-290SA」シリーズ（2モデル）を7月10日に発売する。価格は15,950円。

BGA-290SA メインビジュアル

今回発売される「BGA-290SA」は、カラーはライトパープル（BGA-290SA-6AJF）とホワイト（BGA-290SA-7AJF）の2色展開。インデックスには上品なアラビックフォントをメタリックカラーであしらった。

ベゼルリングには蒸着処理を施し、光沢のあるメタリック感を表現しているという。耐衝撃構造と10気圧防水を備え、軽量で快適な装着感により、日常からアクティブシーンまで安心して使えるモデルとしている。

主な仕様は以下のとおり（BGA-290SA-6AJF／BGA-290SA-7AJF 共通）

ケースサイズ： W41.5×D10.1×H45.2mm

W41.5×D10.1×H45.2mm 質量： 33g

33g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 125～180mm

125～180mm その他機能： 世界48都市ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、文字板・LCD部ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替、針退避、ネオブライト

BGA-290SA-6AJF 着用イメージ

BGA-290SA-7AJF 着用イメージ