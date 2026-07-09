カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、シンプルなラウンドケースと視認性の高いワイドフェイスが特長の「BGA-290SA」シリーズ（2モデル）を7月10日に発売する。価格は15,950円。
今回発売される「BGA-290SA」は、カラーはライトパープル（BGA-290SA-6AJF）とホワイト（BGA-290SA-7AJF）の2色展開。インデックスには上品なアラビックフォントをメタリックカラーであしらった。
ベゼルリングには蒸着処理を施し、光沢のあるメタリック感を表現しているという。耐衝撃構造と10気圧防水を備え、軽量で快適な装着感により、日常からアクティブシーンまで安心して使えるモデルとしている。
主な仕様は以下のとおり（BGA-290SA-6AJF／BGA-290SA-7AJF 共通）
- ケースサイズ：W41.5×D10.1×H45.2mm
- 質量：33g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：125～180mm
- その他機能：世界48都市ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、文字板・LCD部ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、平均月差±15秒、12／24時間制表示切替、針退避、ネオブライト