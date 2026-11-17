カシオ計算機は、CASIO CLASSICの新製品として、フランス発のアパレルブランド「A.P.C.（アー・ペー・セー）」とのコラボレーション第2弾となる「AQ-240EAC-3AJR」「AQ-240EGAC-9AJR」を11月17日16:00に発売する。価格は、AQ-240EAC-3AJRが13,200円、AQ-240EGAC-9AJRが15,400円。

ベースモデルには、レトロモダンな佇まいと高い視認性を兼ね備えたアナログ・デジタルコンビネーションモデル「AQ-240」を採用した。丸みを帯びたスクエアフェイスに、上品な光沢を放つ旭光仕上げのダイヤルを組み合わせ、A.P.C.の「日常に溶け込むシンプルかつ上質な美意識」と実用性を表現したという。

文字板と中留にはブランドロゴを配し、裏蓋にはA.P.C.のシグネチャーモチーフである「剣とギター」のマークを刻印している。

ラインアップは、ゴールドカラーのAQ-240EGAC-9AJRと、深みのあるダークグリーンの文字板を組み合わせたシルバーカラーのAQ-240EAC-3AJRの2モデル。ミニマルなスタイリングや定番のデニムスタイルにも調和するとしている。

あわせて、“時間の本質”をテーマにしたショートフィルム「A Day with A.P.C. and Casio」も公開する。映像作家のKersti Jan Werdal（ケルスティ・ヤン・ヴェルダル）氏が手がけた作品で、一日の断片を「手」と「腕元」を通して描きながら、画面に映し出される時刻とともに日常の瞬間を映像化。A.P.C.とCASIOが共有する普遍的な時間の価値観を表現したとのことだ。

取扱店舗は、CASIO公式オンラインストア、A.P.C.ストア（サープラス除く）、A.P.C.公式オンラインストア、A.P.C. ZOZOTOWN店。

A.P.C.は、1987年にJean Touitou（ジャン・トゥイトゥ）氏が設立したフランスのファッションブランド。ローデニムをはじめ、長く愛用できるウェアやアクセサリーを展開している。

主な仕様は以下の通り（2モデル共通）。