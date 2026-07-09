カシオ計算機は、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の新製品として、自分の好みに合わせて使い方を楽しめる「BABY-G+PLUS」シリーズからY2Kテイストのレトロポップなスケルトンモデル「BGD-10KG」シリーズを7月10日に発売する。ブルー（BGD-10KG-2JR）とピンク（BGD-10KG-4JR）の2色展開。価格はいずれも11,550円。

BGD-10KG メインビジュアル

「BGD-10KG」は、手首に着けるだけでなく、専用ホルダーにセンターケースをセットすることで、チャームとしても活用できる耐衝撃ウオッチ。専用ホルダーはシリコーン製で、シールやデコレーションによる自分仕様のアレンジも可能だ。

スケルトン×グリッターをあしらった専用ホルダーは、90年代のガジェットを彷彿とさせるレトロポップな遊び心をプラスするデザインとしている。時計のフェイスにもグリッターが施されており、細部までこだわった仕上がりという。耐衝撃構造に加え、10気圧防水機能も備え、実用性も兼ね備えている。

BGD-10KG 着用イメージ

BGD-10KG-2JR チャーム

BGD-10KG-4JR チャーム

主な仕様は以下のとおり（BGD-10KG-2JR／BGD-10KG-4JR共通）。

ケースサイズ： W39×D14.7×H42.8mm

W39×D14.7×H42.8mm 質量： 33g

33g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂

樹脂 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 125～180mm

125～180mm その他機能： ワールドタイム（世界30都市・29タイムゾーン、サマータイム設定付き）、ストップウオッチ（1／100秒、24時間計、スプリット付き）、タイマー（1分単位、最大24時間）、時刻アラーム5本、時報、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照2秒）、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替、平均月差±30秒、12／24時間制表示切替