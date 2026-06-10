カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」の新製品として、イルカ・クジラと自然の素晴らしさを伝える活動に取り組む「ICERC Japan（アイサーチ・ジャパン）」とのコラボレーションモデルを6月12日に発売する。

G-SHOCKの「GW-8202K」「GA-B2100KB」と、BABY-Gの「BGD-5650K」の3機種で、価格はGW-8202Kが85,800円、GA-B2100KBが29,150円、BGD-5650Kが24,200円。

ICERC Japanコラボの「イルクジ」（GA-B2100KB／GW-8202K／BGD-5650K）キービジュアル

G-SHOCKとBABY-Gは、これまでさまざまな環境団体とのコラボレーションモデルを制作し、団体へのサポートを続けてきた。1994年からは「Love The Sea And The Earth」をテーマにICERC Japanとのコラボレーションモデルを販売しており、「イルカ・クジラモデル」「イルクジ」の愛称で親しまれてきたという。

今回の3機種は、ICERC Japanの設立35周年を記念したスペシャルモデルとなる。カラーは、広大な海を想起させるスケルトンのブルーグラデーションを採用。深く澄んだ海の色合いをまとったデザインとした。

ベースモデルには、本格ダイバーズウオッチ「FROGMAN」の「GW-8202」、八角形フォルムとシンプルなデザインで人気の「GA-B2100」、コンパクトなサイズ感が人気の電波ソーラーモデル「BGD-5650」をそれぞれ採用。

GW-8202K ライト点灯時

GW-8202K バック刻印

GW-8202K パッケージ

各モデルには海を象徴する遊び心あるギミックを施しており、GW-8202KはLEDバックライト点灯時に液晶へクジラのシルエットが、BGD-5650Kは元気に泳ぐイルカのシルエットが浮かび上がる。GA-B2100KBは、9時側の小針をクジラの形にデザインしている。

3機種ともにバンドにICERC Japanのロゴをプリントし、裏蓋に「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印した。環境への配慮として、ベゼルやバンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用。パッケージにもリサイクル素材を用いた特別仕様とし、プロダクト全体を通して環境への思いやりを形にしたモデルとしている。

GA-B2100KB バック刻印

GA-B2100KB パッケージ

なお、ICERC Japanは1991年に設立。「いつまでもイルカ・クジラに出会える地球であるために」を理念に掲げ、イルカ・クジラをテーマとした教育やリサーチを通じて、自然の素晴らしさ・大切さを伝える活動に取り組んでいる。

BGD-5650K ライト点灯時

BGD-5650K バック刻印

BGD-5650K パッケージ

「GW-8202K-2JR」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W50.3×D18×H52mm

W50.3×D18×H52mm 質量： 84g

84g ケース・ベゼル材質： チタン／樹脂（バイオマスプラスチック）

チタン／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： ISO200m潜水用防水

ISO200m潜水用防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 使用電源： タフソーラー（ソーラー充電システム）

タフソーラー（ソーラー充電システム） バンド装着可能サイズ： 150～220mm

150～220mm その他機能： ダイビング、ワールドタイム、ムーンデータ、タイドグラフ、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、時報、LEDバックライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、12／24時間制表示切替

「GA-B2100KB-2AJR」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W45.4×D11.9×H48.5mm

W45.4×D11.9×H48.5mm 質量： 52g

52g ケース・ベゼル材質： カーボンファイバー強化樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

カーボンファイバー強化樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造

耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造 使用電源： タフソーラー（ソーラー充電システム）

タフソーラー（ソーラー充電システム） バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm スマホ連携機能： CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、リマインダー、携帯電話探索

CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、リマインダー、携帯電話探索 その他機能： ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、針退避、ネオブライト、日付表示、曜日表示、12／24時間制表示切替

「BGD-5650K-2JR」の主な仕様は以下のとおり。