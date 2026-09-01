カシオ計算機は9月1日、コーヒーショップ「Café Kitsuné（カフェ キツネ）」とのコラボレーションウオッチ「AQ-230ECK」の予約受付を開始した。9月3日に発売する。価格は17,600円。

AQ-230ECK キービジュアル

「AQ-230ECK」は、角型フェイスにアナログとデジタル表示を組み合わせた人気モデル「AQ230」をベースとするコラボレーションモデル。日本の象徴的な茶文化とCafé Kitsunéの洗練された美学を反映し、ダイアルを抹茶グリーンで彩った。

ダイアルと裏蓋には、Café Kitsunéを象徴するキツネのシンボルを配置。裏蓋と中留には同ブランドのロゴを刻印した。抹茶をイメージしたカラーリングの専用パッケージも付属する。

フェイスデザイン

バック刻印

中留刻印

パッケージ

軽量で快適な着け心地に加え、日常生活防水、アラーム、ストップウオッチ、時報、オートカレンダー、ELバックライトなどの機能を備える。

Café Kitsunéは2013年に東京・青山へ日本1号店をオープンし、パリやソウル、ニューヨーク、北京、バンクーバーなど世界32店舗以上を展開している。フランスと日本の感性を融合した「Art de Vivre（暮らしの芸術）」を提案するブランドとして知られ、2014年にはパリで抹茶を紹介するなど、日本の茶文化の魅力を発信してきたという。

「AQ-230ECK」の取扱店舗は、CASIO公式オンラインストア、カフェ キツネ全店舗、メゾン キツネの一部店舗、メゾン キツネ公式オンラインストア。