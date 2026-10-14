カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MUDMAN（マッドマン）」シリーズから、新モデル「GDG-B100」を10月16日に発売する。耐衝撃・防塵・防泥構造に加え、MIP液晶や歩数計測機能、スマートフォンリンク機能を搭載する。全3モデルを用意。価格は各38,500円。
「MUDMAN」は、陸・海・空それぞれの過酷な環境での使用を想定した「Master of G」シリーズのうち、陸上での使用に特化したモデル。新製品の「GDG-B100」は、オフロード車やサバイバルギアの保護構造から着想を得たバンパーガードデザインを採用した。複雑な構造のパーツを組み合わせることで、耐衝撃・防塵・防泥構造を実現しながら、手首へのフィット感も高めている。
ディスプレイには、直射日光下でも視認性を確保しやすいMIP液晶を採用。バックライトには暗順応を妨げにくい赤色LEDを使用し、夜間の視認性にも配慮した。また、振動で情報を知らせるバイブレーション機能も搭載している。
トレーニング機能として、歩数を計測するステップトラッカーやスマートフォンリンク機能を搭載。ストップウオッチ計測に加え、距離・速度・ペース・消費カロリーの計測に対応するほか、ラップタイムメモリーやインターバルタイマーも利用できる。
ラインアップは「GDG-B100-1A5JF」「GDG-B100-1A3JF」「GDG-B100-1JF」の3モデル。
主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。
- ケースサイズ：W49.6×D16.2×H63.6mm
- 質量：66g
- ケース・ベゼル材質：カーボンファイバー強化樹脂（バイオマスプラスチック）／樹脂（バイオマスプラスチック）
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、防塵・防泥構造（マッドレジスト）、カーボンコアガード構造
- 電池寿命：約2年
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー・リマインダー通知、アクティビティログデータ、ライフログデータ、スマートフォンのGPSによる距離補正、携帯電話探索
- その他機能：MIP液晶、加速度センサーによる歩数計測、距離・速度・ペース・消費カロリー計測、トレーニングログ、自動／手動ラップ、オートポーズ、トレーニング表示カスタマイズ、ワールドタイム38都市、ストップウオッチ、インターバルタイマー、時刻アラーム4本、スヌーズ、赤色LEDバックライト、オートライト、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、バイブレーション、ユーザープロフィール設定、機内モード、操作音ON／OFF切替、画面消灯