カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MUDMAN（マッドマン）」シリーズから、新モデル「GDG-B100」を10月16日に発売する。耐衝撃・防塵・防泥構造に加え、MIP液晶や歩数計測機能、スマートフォンリンク機能を搭載する。全3モデルを用意。価格は各38,500円。

「MUDMAN」は、陸・海・空それぞれの過酷な環境での使用を想定した「Master of G」シリーズのうち、陸上での使用に特化したモデル。新製品の「GDG-B100」は、オフロード車やサバイバルギアの保護構造から着想を得たバンパーガードデザインを採用した。複雑な構造のパーツを組み合わせることで、耐衝撃・防塵・防泥構造を実現しながら、手首へのフィット感も高めている。

オフロード車などの保護構造から着想を得たバンパーガードデザイン

耐衝撃・防塵・防泥構造

ディスプレイには、直射日光下でも視認性を確保しやすいMIP液晶を採用。バックライトには暗順応を妨げにくい赤色LEDを使用し、夜間の視認性にも配慮した。また、振動で情報を知らせるバイブレーション機能も搭載している。

通常表示と赤色LEDバックライト点灯時の比較

赤色LEDバックライト点灯時

トレーニング機能として、歩数を計測するステップトラッカーやスマートフォンリンク機能を搭載。ストップウオッチ計測に加え、距離・速度・ペース・消費カロリーの計測に対応するほか、ラップタイムメモリーやインターバルタイマーも利用できる。

歩数や距離などを計測するトレーニング機能

スマートフォンリンク機能に対応

ラインアップは「GDG-B100-1A5JF」「GDG-B100-1A3JF」「GDG-B100-1JF」の3モデル。

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。