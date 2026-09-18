カシオ計算機は9月17日、「OCEANUS（オシアナス）」のスポーティライン「CACHALOT（カシャロ）」の新製品として、世界各都市の時刻を一望できる「OCW-P3000」を発表した。10月16日に発売する。価格は220,000円から。
新製品は、世界中の都市の時刻を一度に把握できる「タイムゾーンナビゲーター」を搭載したメタルウオッチ。文字板外周に世界各国の都市コードを配置しており、10時位置のボタンを長押しすると、秒針がその時点で深夜0時台を迎えている都市を示す。
その都市に回転ベゼルの▽マークを合わせると、ベゼルの24時間表示と文字板外周の都市コードから、世界各都市のおおよその現在時刻をひと目で把握できる仕組みだ。海外とのやり取りや出張時などに活用できるとしている。
また、衝撃検知付き針位置自動補正機能と磁場検知機能を備えた「TOUGH MVT. 2（タフムーブメントツー）」を、OCEANUSとして初めて搭載した。
衝撃による針位置のずれを瞬時に検知して自動で補正するほか、強い磁場を検知すると針の動きを停止。磁場の影響がなくなると正しい針位置に戻し、動きを再開する。
デザイン面では、回転ベゼルの24時間表示を昼（6時～18時）と夜（18時～6時）のツートンカラーに分け、各都市の昼夜を判別しやすくした。ベゼルには滑らかな光沢感があり、傷にも強いセラミック素材を採用している。
さらに、深夜0時台を示す秒針の先端の色を変え、基準となる都市を認識しやすくした。本体は従来モデルの「OCW-P1000」「OCW-P2000」よりもコンパクトに設計し、幅広い人の腕元になじむサイズ感を実現したという。
カラーと価格は、ブルーの「OCW-P3000-2AJF」とグリーンの「OCW-P3000-3AJF」が各220,000円、ブラックの「OCW-P3000B-1AJF」が253,000円。
主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）
- ケースサイズ：W42.9×D11.7×H47.6mm
- 質量：99g
- ケース・ベゼル材質：チタン／セラミックス
- バンド：メタルバンド（チタンムクバンド）、スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留
- 防水性能：10気圧防水
- ガラス：両面反射防止コーティングサファイアガラス
- 構造：ハイブリッドマウント構造
- 使用電源：タフソーラー
- バンド装着可能サイズ：150～195mm
- スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、時計ステータス表示、セルフチェック、携帯電話探索、Premium Production Line生産証明書
- その他機能：MULTIBAND6電波受信、世界26都市＋UTCのワールドタイム、サマータイム設定、ホームタイム都市入替、タイムゾーンナビゲーター、回転ベゼル、1秒単位24時間ストップウオッチ、フルオートカレンダー、日付・曜日表示、衝撃検知付き針位置自動補正、磁場検知、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、バッテリー充電警告、ネオブライト