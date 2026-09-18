カシオ計算機は9月17日、「OCEANUS（オシアナス）」のスポーティライン「CACHALOT（カシャロ）」の新製品として、世界各都市の時刻を一望できる「OCW-P3000」を発表した。10月16日に発売する。価格は220,000円から。

OCEANUS OCW-P3000

新製品は、世界中の都市の時刻を一度に把握できる「タイムゾーンナビゲーター」を搭載したメタルウオッチ。文字板外周に世界各国の都市コードを配置しており、10時位置のボタンを長押しすると、秒針がその時点で深夜0時台を迎えている都市を示す。

その都市に回転ベゼルの▽マークを合わせると、ベゼルの24時間表示と文字板外周の都市コードから、世界各都市のおおよその現在時刻をひと目で把握できる仕組みだ。海外とのやり取りや出張時などに活用できるとしている。

文字板外周の都市コードと回転ベゼルの24時間表示で各都市のおおよその現在時刻を把握できる

また、衝撃検知付き針位置自動補正機能と磁場検知機能を備えた「TOUGH MVT. 2（タフムーブメントツー）」を、OCEANUSとして初めて搭載した。

衝撃による針位置のずれを瞬時に検知して自動で補正するほか、強い磁場を検知すると針の動きを停止。磁場の影響がなくなると正しい針位置に戻し、動きを再開する。

デザイン面では、回転ベゼルの24時間表示を昼（6時～18時）と夜（18時～6時）のツートンカラーに分け、各都市の昼夜を判別しやすくした。ベゼルには滑らかな光沢感があり、傷にも強いセラミック素材を採用している。

昼夜をツートンカラーで色分けした回転ベゼル

さらに、深夜0時台を示す秒針の先端の色を変え、基準となる都市を認識しやすくした。本体は従来モデルの「OCW-P1000」「OCW-P2000」よりもコンパクトに設計し、幅広い人の腕元になじむサイズ感を実現したという。

カラーと価格は、ブルーの「OCW-P3000-2AJF」とグリーンの「OCW-P3000-3AJF」が各220,000円、ブラックの「OCW-P3000B-1AJF」が253,000円。

主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）