カシオ計算機は4月10日、女性向け耐衝撃カジュアルウオッチ「BABY-G」の新製品として、電波ソーラーモデル「BGA-2800」を発売した。ネイビーの「BGA-2800-2A2」とホワイトの「BGA-2800-7A3」の2モデルを用意し、価格はいずれも23,100円。

「BABY-G」新製品は、ボリューム感のあるフォルムが特徴の「BGA-2800」シリーズに、ブルーのカラーパレットを採用したモデル。ネイビーはピンクゴールドのきらめきを差し色に効かせた上品なデザイン、ホワイトはブルーをアクセントに加えた爽やかなデザインに仕上げたという。

機能面では、耐衝撃構造や10気圧防水を装備。世界6局の電波を受信し時刻を自動修正する「マルチバンド6」のほか、ワールドタイム、ソーラー充電システムの「タフソーラー」などを備えた。

BGA-2800-2A2 装着イメージ

主な仕様は以下のとおり（BGA-2800-2A2／BGA-2800-7A3 共通）

ケースサイズ： W43.4×D14.8×H47.4mm

W43.4×D14.8×H47.4mm 質量： 43g

43g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 125～180mm

125～180mm その他機能： マルチバンド6、ワールドタイム（世界48都市＋UTC）、ストップウオッチ（1／100秒・60分計・スプリット付き）、タイマー（最大100分）、時刻アラーム5本＋時報、ダブルLEDライト（フルオートライト・スーパーイルミネーター・残照）、ネオブライト、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター、針退避