カシオ計算機は、本格アウトドアウオッチ「PRO TREK」の新製品として、デュプレックスLCDを搭載した角型コンパクトモデル「PRW-69Y-1JF」「PRW-69YB-3JF」と、ヨセミテの青みがかった情景から着想を得た「PRW-B1000B-2JF」の計3モデルを4月10日に発売する。価格はPRW-69Y-1JF／PRW-69YB-3JFが48,400円、PRW-B1000B-2JFが89,100円。

PRW-69Y-1JF／PRW-69YB-3JF

「PRW-69Y-1JF」「PRW-69YB-3JF」は、アウトドアギアが持つ武骨なイメージをエッジの効いた多面体フォルムで表現した角型コンパクトデザインのモデル。

液晶サイズを維持しながら外装を小型化することで、軽装備でのアウトドアに適したコンフォートサイズを実現。鍛造ベゼルにはヘアライン仕上げとIP処理を施し、金属の質感と耐摩耗性を高めている。方位と時計機能の液晶を別にしたデュプレックスLCDを搭載し、コンパス表示の大型化と判読性の向上を図った。

コンパスの視認性を高めたデュプレックスLCD

ラギッドな装いを纏った角型コンパクトデザイン

野営時の火の扱いを考慮した難燃性ケース

装着性と機能性を両立したデュラソフトバンド（CNF強化ラバー）

外装素材には環境に配慮した難燃バイオマスプラスチックを採用し、焚き火などの火を扱うシーンでも使用できる仕様としている。バンドはPRW-69Y-1JFがデュラソフトバンド（CNF強化ラバー）、PRW-69YB-3JFが難燃加工を施した高強度クロスバンドを採用する。

方位計測表示

高度計測表示

気圧／温度計測表示

機能面では、方位・気圧／高度・温度を計測するトリプルセンサー、世界6局の標準電波を受信するマルチバンド6、タフソーラーを搭載。高輝度なフルオートLEDバックライトにより、腕を傾けるだけで液晶全体を均一に照射する。ボタン類はローレット加工を施した大型ボタンを採用し、グローブ装着時の操作性も確保した。10気圧防水および耐低温仕様（－10℃）も備える。

PRW-69YB-3JF

ラギッドな装いを纏った角型コンパクトデザイン

難燃加工を施した高強度クロスバンド

バック刻印

PRW-69Y-1JF／PRW-69YB-3JFの主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W46.4×D13.8×H52.5mm

W46.4×D13.8×H52.5mm 質量： 73g（PRW-69Y-1）／68g（PRW-69YB-3）

73g（PRW-69Y-1）／68g（PRW-69YB-3） ケース・ベゼル材質： 樹脂（バイオマス）／ステンレススチール

樹脂（バイオマス）／ステンレススチール バンド： デュラソフトバンド（CNF強化ラバー）（PRW-69Y-1）／クロスバンド（CORDURA re/cor）（PRW-69YB-3）

デュラソフトバンド（CNF強化ラバー）（PRW-69Y-1）／クロスバンド（CORDURA re/cor）（PRW-69YB-3） 防水性能： 10気圧防水

10気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 使用電源： タフソーラー

タフソーラー バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： トリプルセンサー（方位・気圧／高度・温度）、マルチバンド6、デュプレックスLCディスプレイ、ワールドタイム（世界48都市＋UTC）、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ（1/10秒・1,000時間計・スプリット付き）、タイマー（最大24時間・1秒単位）、アラーム×5（スヌーズ付き1本）・時報、スーパーイルミネーター（フルオートLEDバックライト）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリーインジケーター、12／24時間制切替、耐低温仕様（－10℃）

方位計測表示

高度計測表示

気圧／温度計測表示

PRW-B1000B-2JF

「PRW-B1000B-2JF」は、世界中のクライマーを魅了するヨセミテの巨大な岩壁から着想を得たモデル。静謐な空気の中で花崗岩が淡いブルーに染まりゆく瞬間を時計全体のカラーリングで表現している。ヨセミテの岩壁を想起させる角形のステンレススチールベゼルに淡いブルーを配し、サブダイアルにも同色をあしらった。文字板の9時位置に配された小針には、かつてロッククライマーたちが岩の割れ目に打ち込んだ「ピトン」をモチーフにしたデザインを採用している。

機能面では、マルチバンド6に加え、Bluetooth接続によるスマートフォンリンクの時刻補正機能を搭載。トリプルセンサー、大型ボタン、フルオートダブルLEDライト、タフソーラーも備える。ケースには難燃グレードのバイオマスプラスチック、バンドにはCORDURA re／corを採用し、環境への配慮も実現した。

方位計測表示

高度計測表示

気圧計測表示

温度計測表示

PRW-B1000B-2JFの主な仕様は以下のとおり。