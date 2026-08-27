音楽ドキュメンタリー『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』の場面写真が公開

セックス・ピストルズのベーシスト、グレン・マトロックの著書"I Was a Teenage Sex Pistol"を原作としたドキュメンタリー映画『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』（2026年10月2日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の場面写真が公開となった。また、本日70歳の誕生日を迎えたグレン・マトロックから日本の観客へメッセージが到着している。

『セックス・ピストルズ 破壊の設計図』は、ピストルズのベーシスト、グレン・マトロックの著書"I Was a Teenage Sex Pistol"を原作としたドキュメンタリー映画。セックス・ピストルズの物語には、仕掛け人のマルコム・マクラレンと、後に世界的デザイナーとなるヴィヴィアン・ウエストウッドによる「台本」が存在したという。本作は、その「台本」から消された男、初代ベーシスト、グレン・マトロックが、全てを語りつくした、衝撃のアナザーストーリー。当時のライブ映像や関係者インタビュー、さらにマトロック自身の貴重なライブパフォーマンスも収録している。

本日8月27日は、グレン・マトロックの70歳の誕生日ということで、場面写真が一挙公開となった。メンバーがライブ会場で激しいパフォーマンスをしている姿や、バックステージで見せるクールな表情、さらに仲睦まじそうな日常や若かりし頃のグレンなどが映し出された、バンドの知られざる一面やメンバーの素顔を捉えたショット満載となっている。

またグレンより日本の観客に向けてメッセージが到着。「本当なら俺も日本に行って、みんなに会って「ハーイ！」って言いたかったんだよ。ぜひ映画館に足を運んで、楽しんでくれよ。俺自身、かなり誇りに思ってる作品だ。エンジョイしてもらえたら嬉しいよ」と気さくに語っている。