夏休みは終われども。Dell宮崎拠点で親子パソコン組み立て教室開催
2026年9月12日、宮崎県にあるDell宮崎サポートセンターでDell親子パソコン組み立て教室が実施され、6組の親子が組み立てに挑戦しました。この手の教室は夏休みのイメージですが9月に入っている事もあり、一番遠いグループで大阪と九州中心の参加となっていました。
対象となるのは小学3年生～中学3年生の子ども＋保護者で比較的緩く、今回は小学3年生が2組と結構カワイイ参加者となっていたのが印象的でした。
今回組み立てに使われたのはDell 14（DC14250）で、ベーシックなグレードのもの。画面は14インチ(1920x1200)でCPUにCotel Core 5 120U、メインメモリ16GB、ストレージが512GBとなっています。参加費用は113275円(旅費・宿泊費等別)。
組み立ては全10工程。採用されたモデルが複雑な構造だったのか、前回よりも組み立て工程が多かった気がします。以下、組み立て工程は画像とキャプションで紹介します。
サポートにもAIを活用するものの、顧客での直接の利用は顧客満足率を下げるためまだ未採用
イベントとは別に林田氏から宮崎サポートセンターの紹介がありました。
宮崎サポートセンターは2005年11月に設置しており、すでに20年の歴史があります。宮崎県からの誘致に加えて、かつて百貨店が入っていたという広いフロアが使えるのがコールセンター業務に向いていたそう。
現在のデルのサポート拠点の中心は宮崎で、一部大手町(サーバー上位グレードやEMCストレージ等)でも行っています。どちらもサポートの拠点であり実際の修理は別。たまに直接修理して欲しいという人が来ることがあるそうですが、その場合は状況の判断を行って、修理が必要な場合は別途手配するようになっています。
宮崎サポートセンターが他のコールセンターを大きく異なるのは、最初に電話に出るオペレーターから正社員のエンジニアであること。一旦症状を聞いてエンジニアに引き継ぐことがないので「たらいまわし感がない」というのが魅力です。
昨今のコールセンターもAIが活躍しており、オンラインサポートを選んだ場合はAIバーチャルアシスタントが症状の切り分けをするケースもありますが、現在のところ電話の場合にAIが応対することはないとの事。
欧米で作られたツールを使うと日本語の聞き取り精度が悪い、顧客の要件の言語化にも難があり、従来の顧客満足度を下げてしまうためだそうです。
なお社員の生活リズムを考慮したシフト割り当ては今のところ従業員の職人芸に頼っており、AIの導入を検討するも難しく、そろそろ何とかしたいと話されていました。ちなみに女性活躍や障がい者雇用に関しては以前から行われていましたが、テクニカルサポートの人員はすでに男女比半々、管理職も約半数に達しています。
一方、カスタマーハラスメント対策に関しては10月の法改正を前にすでに対応しているそうで、カスハラ発生時のエスカレーション・文書通達・受電停止までを含む統一プロセスが組まれており現場にも周知していると説明がありました。この辺の働きやすさに対する取り組みには外資らしさを感じます。
ちなみに、以前は顧客からのフィードバックは0-10の11段階制でしたが、現在は1-5の5段階に変わったとの事。4以上の評価が90%というのが目標になっているそうですが、1も5もつけない日本人の国民性がサービス寝室のフィードバック計測において切実な問題になっているようです。