FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは9月18日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「超ド級 ゲームの祭典熱狂セール」を開始した。9月25日15時まで。

初心者から上級者まで、用途や予算にあわせて選べる幅広いラインナップで、ゲーミングPCを期間限定の特価で販売する。

セールの目玉は、現在開催中の「東京ゲームショウ2026」にて展示している「FRGHLMB650/TGS/TCG」。Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載し、セール価格は税込365,980円。高性能CPUとGPUの組み合わせにより、重量級のゲームも快適に楽しめる。

また、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS917」(税込価格: 214,800円)もおすすめという。コストパフォーマンスに優れ、初めてのゲーミングPC購入にもちょうどよいスペックを備える。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/TGS/TCG」 セール価格365,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント

モデル名「FRGHLB550/WS917」 セール価格214,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLB860K/WS0911/TCG」 セール価格399,800円(税込)

・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。