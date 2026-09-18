マウスコンピューター、直販サイトで東京ゲームショウ2026出展記念セール

マウスコンピューターは、同社直販サイトにて、東京ゲームショウ2026出展を記念した特価セールを開始した。2026年10月7日(水)10時59分までの期間限定。最大値引き140,000円オフの特価でPCを販売している。
・TGS2026 出展記念セール
https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea5020000/
セール品の一例を以下で紹介しておく。
mouseノート「mouse A5-A5A01SR-A」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a5a5a01sradaw102dec/
166,800円(税込)→セール価格139,800円(税込)
mouseデスクトップ「mouse MH-A5A01」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-mha5a01b5bbaw101dec/
174,900円(税込)→セール価格149,900円(税込)
G TUNEノート「G TUNE P6-I5G60BK-B」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p6i5g60bkbcdw102dec/
299,800円(税込)→セール価格239,800円(税込)
G TUNEデスクトップ「G TUNE FG-A7G7T」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7g7tg8bfdw104dec/
634,800円(税込)→セール価格494,800円(税込)※最大値引き 140,000円(税込)OFF
DAIVノート「DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot+ PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4a9a01srbgew103dec/
289,800円(税込)→セール価格249,800円(税込)
DAIVデスクトップ「DAIV FX-I7G90（NVIDIA Studio 認定PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-fxi7g90b8agdw101dec/
1,339,800円(税込)→セール価格1,199,800円(税込)※最大値引き 140,000円(税込)OFF