FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、今週末からはじまるシルバーウィークにあわせた特別セール企画、「銀の福箱」を開催する。2026年9月19日（土）・21日（月）の各日正午より、ゲーミングPCなどの特価品全22商品を、11商品ずつ数量限定で販売する。

福箱のラインナップは、同社スタッフが厳選したという人気構成のゲーミングPCや、周辺機器とのセットなど全22商品。こちらのリンク先の特設サイトにて9月18日（金）17:00より商品を公開し、販売開始は19日（土）と21日（月）の各日正午より、11商品ずつ。数量限定なので事前チェックが推奨だ。

詳細は同特設サイトにて。以下、注目商品の例を抜粋して紹介しておく。