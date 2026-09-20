話題の酔い軽減アシスト機能付きの製品を含め6製品の試遊台を設置

TGS2026のアイオーデータブースは新製品、まだ発売していない参考展示品に加え、国内初展示となる「新製品の卵」も展示。かなり尖った製品を見てきました。一部、ゲーム画面撮影不可のため画像にボカしが入っているのはご容赦を。

AIでゲーム種に応じた自動調整や日本メーカー初展示の1000Hzモニターやモバイルゲーミングモニターなども

今回は国内メーカーでは国内初展示となる参考展示品が5つ展示されていました。かなり尖っていると思ったのは画像によってゲーム種別を自動判定して色補正を入れるもの。新モデルの製品化は反響次第になるようです。