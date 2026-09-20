話題の酔い軽減アシスト機能付きの製品を含め6製品の試遊台を設置
TGS2026のアイオーデータブースは新製品、まだ発売していない参考展示品に加え、国内初展示となる「新製品の卵」も展示。かなり尖った製品を見てきました。一部、ゲーム画面撮影不可のため画像にボカしが入っているのはご容赦を。
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アイオーデータブース。高機能なGigaCrysta S、ゲーミングモニターの代名詞GigaCrysta
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WQHDのQD-OLEDを使用した27インチのLCD-GQD271UEL。気になる焼き付きは3年保証と各種の防止技術で対応してます。ボカしてますが、発色の良さはさすが有機ELといえるもの
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酔い軽減アシスト機能を加えた23.8型FHDモニタLCD-GD243UD(ファームウェア更新で対応予定)。3種類の固定画面を加える事で酔い防止になるというもので、この画面は右下に配信本人画面を加える事を想定して左上に寄せられています
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27型の180Hzの4Kモニターながら、FPS向けに360Hzの24型FHDモードを備える二刀流かつ2304ZONEのMiniLEDを備えるLCD-GDU271JLAQD。
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27型WQHDで320Hz対応、2304ZONEのMiniLEDを備えるLCD-GDQ271ULAQは参考展示。これもボカし対応ですが、MiniLEDのローカルディミングで結構コントラストがいい感じでした
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比較的安価なGCFXブランドはEX-GD252UHでFHD、260Hzと基本機能は充実。この24.5型(右)に加えて27型のEX-GDU271ADは4K:75HzとFHD:300Hzの二刀流。4Kのリフレッシュレートは少々物足らないのでゲーム用はFHDと思えばよいでしょう。
AIでゲーム種に応じた自動調整や日本メーカー初展示の1000Hzモニターやモバイルゲーミングモニターなども
今回は国内メーカーでは国内初展示となる参考展示品が5つ展示されていました。かなり尖っていると思ったのは画像によってゲーム種別を自動判定して色補正を入れるもの。新モデルの製品化は反響次第になるようです。