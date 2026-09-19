9月17日から21日まで、千葉県・幕張メッセにて開催中の「東京ゲームショウ2026」。今回は今年で20周年を迎えるASUSのゲーミングブランド「ROG」のブースレポートをお送りいたします。

誕生20周年を記念した「ROG XBOX Ally X20」

東京ゲームショウ2026のタイミングにあわせ、ROGの誕生20周年を記念するモデルとして発売された最新ポータブルゲーミングPC「ROG XBOX Ally X20」も、ROGブースで実際に試用することができます。

昨年発売されたROG XOBX Allyをベースに、ジョイスティックやボタンを改良し、20周年記念の限定デザインをまとった注目モデルを、様々なゲームタイトルで実際に遊んで試せるのは東京ゲームショウ2026ならではです。

20周年記念モデルとして9月17日より予約受付が開始したROG XBOX Ally X20

クリア外装と、見えることを意識してデザインされた中身も会場では要チェックです

PCパーツも20周年記念モデルが多数展示

20周年を記念したモデルはROG XBOX Ally X20だけではありません。10月以降に発売が予定されているPCパーツや周辺機器もROGブースに展示されています。

約120万円のビデオカード「ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20」など20周年モデルのパーツを使用したPCの総額は200万円超と、かなりのプレミアム構成です。ビデオカード以外のパーツも数量限定の20周年記念モデルとなるため、今回の展示を最後に実物を拝めるチャンスがないかもしれないだけに、会場内でもかなり注目を集めています。

またすでに販売が開始されているゲーミングキーボード「ROG Azoth Extreme Edition 20」、ゲーミングマウス「ROG Harpe II Extreme Edition 20」、ゲーミングディスプレイの「ROG Swift OLED PG27AQWP-G EDITION 20」の展示もあり、ROGブースでは20周年記念モデルを一通りチェックすることが可能です。

ROGブランド20周年を記念して登場するPCパーツたち

東京ゲームショウのために20周年パーツで組まれたデモPCは総額200万円以上、ここでしか拝むことができないスペシャルな仕様です

すでに発売済の20周年記念製品も今回は揃って展示されています

人気のゲーミングノートPCも大集合

20周年記念モデル以外のROGブランドのゲーミングノートPCもROGブースに今回は大集結しています。エントリーモデルから100万円を超えるフラグシップモデルまで、普段はPC取扱店の店頭でもなかなか展示のないモデルも今回は展示だけでなく実際にゲームを遊んで試用できるため、購入を迷っている人は最後の決め手を確認しにROGブースに足を運んでみるといいでしょう。