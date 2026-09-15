ユニットコムは9月16日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」における新製品として、「にぶちゃんねる」とのコラボレーションモデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

YouTube「にぶちゃんねる」こと、元けやき坂46（現・日向坂46）二期生の丹生明里さんとコラボレーションしたゲーミングPC製品。コラボモデルは本体正面ににぶちゃんねるロゴ、両サイドににぶちゃんねるの描き下ろしイラストをプリントしたオリジナルデザインで、大好きなゲームを中心に自由にのびのびと配信する様子を表しているという。

今回コラボモデルの発売を記念して、SNSキャンペーンも開催中。PC本体のほか、サイン入りサイドパネルが景品として用意される。製品には購入特典としてにぶちゃんねるオリジナル壁紙が用意されるほか、マウスポインター、ステッカー、先着100名にはマウスパッドも同梱される。

オリジナルデザイン採用

サイドパネルも意匠付き

オリジナルマウスカーソル

マウスパッド

ステッカー

オリジナル壁紙

主な構成例