ユニットコムは9月16日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」における新製品として、「にぶちゃんねる」とのコラボレーションモデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
YouTube「にぶちゃんねる」こと、元けやき坂46（現・日向坂46）二期生の丹生明里さんとコラボレーションしたゲーミングPC製品。コラボモデルは本体正面ににぶちゃんねるロゴ、両サイドににぶちゃんねるの描き下ろしイラストをプリントしたオリジナルデザインで、大好きなゲームを中心に自由にのびのびと配信する様子を表しているという。
今回コラボモデルの発売を記念して、SNSキャンペーンも開催中。PC本体のほか、サイン入りサイドパネルが景品として用意される。製品には購入特典としてにぶちゃんねるオリジナル壁紙が用意されるほか、マウスポインター、ステッカー、先着100名にはマウスパッドも同梱される。
お知らせ📢— 丹生明里&STAFF (@nibuchan_staff) September 16, 2026
LEVEL∞さんとのコラボゲーミングPC
「#にぶちゃんねる」コラボゲーミングPC オリジナルデザインモデルがいよいよ発売です🎊
にぶちゃんねるロゴや描き下ろしイラストをプリントしたガラスパネルを搭載した特別仕様のコラボPCになります✨
さらに❗️ここだけのご購入特典も‼️… https://t.co/3sv7hlztcI pic.twitter.com/meClKnNx6O
主な構成例
LEVEL-RGB6-LCR77-RKX-nibu [RGB Build]：Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen 7 7700 / DDR5 16GB(8GB×2) / AMD B650 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品 / 319,800円
LEVEL-RG89-LC270K-TGX-nibu [RGB Build]：Windows 11 Home [DSP版] / インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus / DDR5 32GB(16GB×2) / インテル Z890 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 850W 80PLUS GOLD認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品 / 524,800円
LEVEL-RG85-LCR9ZZ-VKX-nibu [RGB Build]：Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition / AMD B850 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 1000W 80PLUS PLATINUM認証 ATX電源 / 664,800円