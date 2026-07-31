「ZETA DIVISION × LEVEL∞ コラボゲーミングPC」に“kun”氏オリジナルデザインを100台限定で発売

ユニットコムは7月31日、独自に展開しているゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」で展開中の「ZETA DIVISION」コラボPCにおいて、ZETA kunオリジナルデザインピラーレスモデルを100台限定で発売した。購入特典としてルームシューズが付属する。
真っ黒なピラーレスケースにあわせて、ZETA kunがオリジナルデザインを施した側面ガラスパネル仕様を採用する限定コラボPC。シックで凛々しくデザインしたとしており、ゲーム部屋をさらにかっこよく可愛くまとめられるとのこと。さらに限定モデルの購入者限定特典として、先着100名様にZETAくん ルームシューズをプレゼントする。
LEVEL-M58M-225F-PKX-ZETA kun [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：インテル® Core Ultra 5 225F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5050 8GB GDDR6
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：234,800円
LEVEL-M5AM-R97X-RRX-ZETA kun [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 9700X
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：309,800 円
LEVEL-M5AM-LCR98Z-XKMX-ZETA kun-Limited Edition [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 9850X3D
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5090 Founders Edition
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：969,800円
／— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) July 31, 2026
ZETA DIVISION コラボ⚡
ZETA kun PILLARLESS MODEL PCが7/31（金）15時から100台限定で販売開始！🎉
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「ZETA DIVISION」のキャラクター
ZETAくんとのコラボレーションが実現！
さらに、ご購入特典でZETAくんルームシューズがもらえる✨
詳細はこちら👇https://t.co/tiQDCvngyb#ZETA5TH pic.twitter.com/lFPqc3Q7PJ