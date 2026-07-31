ユニットコムは7月31日、独自に展開しているゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」で展開中の「ZETA DIVISION」コラボPCにおいて、ZETA kunオリジナルデザインピラーレスモデルを100台限定で発売した。購入特典としてルームシューズが付属する。

「ZETA DIVISION × LEVEL∞ コラボゲーミングPC」に“kun”氏オリジナルデザインを100台限定で発売

真っ黒なピラーレスケースにあわせて、ZETA kunがオリジナルデザインを施した側面ガラスパネル仕様を採用する限定コラボPC。シックで凛々しくデザインしたとしており、ゲーム部屋をさらにかっこよく可愛くまとめられるとのこと。さらに限定モデルの購入者限定特典として、先着100名様にZETAくん ルームシューズをプレゼントする。

サイドパネルはオリジナルデザイン

付属するルームシューズ

LEVEL-M58M-225F-PKX-ZETA kun [RGB Build]

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：インテル® Core Ultra 5 225F

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5050 8GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：234,800円

LEVEL-M5AM-R97X-RRX-ZETA kun [RGB Build]

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 7 9700X

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：309,800 円

LEVEL-M5AM-LCR98Z-XKMX-ZETA kun-Limited Edition [RGB Build]