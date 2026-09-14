LEVEL∞、ドズル社「おんりー」コラボオリジナルゲーミングPCを期間限定で販売開始！

ユニットコムは9月14日、ゲーミングPCにおける限定モデルとして、ドズル社「おんりー」とのコラボレーションモデルを2026年10月9日（金）13:59までの期間限定で発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
ドズル社「おんりー」とのコラボレーションゲーミングPCを期間限定で販売するというもの。ドズル社は「人生というゲームをもっと楽しく」という理念で活動するグループで、コラボモデルでは黒色のピラーレスケースに合わせたドズル社ロゴとおんりーのキャラクタービジュアルが個性を演出。ゲームを高画質・低遅延でサポートするハイスペックモデルから、ドズル社をきっかけにゲームを始めてみたい方向けのエントリースペックモデルまで用途や予算に応じて選択できる。
／— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) September 14, 2026
ドズル社「おんりー」🍌コラボ
オリジナルデザイン ピラーレスモデル
10/9(金)13:59までの期間限定で販売🎉
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本体右面に8bit風イラストロゴとおんりーのサイン、左ガラス面にはおんりーのシルエットをスクリーンプリント✨… pic.twitter.com/ljK1kiJWiP