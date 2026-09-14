LEVEL∞、ドズル社「おんりー」コラボオリジナルゲーミングPCを期間限定で販売開始！

ユニットコムは9月14日、ゲーミングPCにおける限定モデルとして、ドズル社「おんりー」とのコラボレーションモデルを2026年10月9日（金）13:59までの期間限定で発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

ドズル社「おんりー」とのコラボレーションゲーミングPCを期間限定で販売するというもの。ドズル社は「人生というゲームをもっと楽しく」という理念で活動するグループで、コラボモデルでは黒色のピラーレスケースに合わせたドズル社ロゴとおんりーのキャラクタービジュアルが個性を演出。ゲームを高画質・低遅延でサポートするハイスペックモデルから、ドズル社をきっかけにゲームを始めてみたい方向けのエントリースペックモデルまで用途や予算に応じて選択できる。