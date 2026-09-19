9月17日から21日まで、千葉県・幕張メッセにて開催中の「東京ゲームショウ2026」。今回はPCパーツやゲーミングPCでおなじみの「MSI」のブースレポートをお送りします。

40周年を迎えたMSI、周年記念のDRACO EPIC Editionも展示

MSIは今年で設立40周年。それを記念したPCパーツ「DRACO EPIC Edition」を使用し組み上げたPCが展示されています。マザーボードやビデオカード、AIO水冷クーラーといった各パーツには40周年を記念したデザインが施されており、一式揃えて組み上げられたPCは、まさにMSIの40年の歴史の結晶の様相であり、自作PCが好きな人であればぜひブースに立ち寄ってみるべきでしょう。

創立40周年を記念したパーツ「DRACO EPIC Edition」を使用して組まれた展示PC

各所に40周年のロゴが入る特別仕様です、ぜひ会場では各パーツを凝視してチェックしましょう

また水冷クーラーを採用したビデオカード「GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z」も、PCに組み込んだ状態とパーツ単体で展示があり、こちらもなかなかPCパーツショップ店頭で見ることのできないパーツなので、MSIブースで実物をチェックするまたとない機会です。

GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Zを搭載したデモPC

ビデオカード単体での展示もあります

ゴッホの名画デザインのノートPCや、MSIパーツを採用したBTO PCの展示

PCパーツだけでなく、完成品のPCやBTO PCの展示もMSIブースは富んでいます。9月17日に発売されたばかりの、天板にゴッホの名画をデザインした「Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition」も展示されています。

他にも同社のゲーミングノートPCや、ポータブルゲーミングPCの「Claw A8」などの展示、試用も可能になっているので、気になるモデルを実際に試し、メーカースタッフに質問や相談をすることも可能です。

ゴッホの名画を天板にデザインした話題のノートPCの展示もあります

人気のポータブルゲーミングPC、Claw 8でゲームを試遊することもできます

また、MSIのPCパーツを採用したBTO PCもブース内には展示されており、こちらも実際に試すことが可能です。高性能なゲーミングデスクトップPC、そしてゲーミングノートPC、どちらを選ぶかは悩ましいという人は、その両方が揃っているMSIブースで自分に合った一台を選ぶチャンスといえるでしょう。

複数の人気ゲームを実際に遊び試すこともできるため、ゲーミングPCの購入を検討している人はぜひMSIブースに立ち寄ってみてください。