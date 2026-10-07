トムクル×イニャリトゥ『DIGGER/ディガー』のジャパンプレミアが開催

トム・クルーズ主演、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督最新作『DIGGER/ディガー』（2026年10月9日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のジャパンプレミアが開催された。

トム・クルーズが演じるのは、「石油採掘会社のCEO」、その名もディガー・ロックウェル。彼の利益にしか目がない欲深い行動がきっかけで、「地球滅亡の大ピンチ」に!? ディガーは大統領からその尻ぬぐいを命じられ、世界を救うべく立ち上がるが……。果たして、彼は地球を救えるのか？ そもそもこの男、信用していいのか!? まさに予測不能、地球規模の大惨事エンターテイメントが幕を開ける。

この度、本作のプロモーションのため、主演・プロデューサーを務めるトム・クルーズと、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督が来日。ロンドン・メキシコシティ・ロサンゼルス・ソウル・日本の5大都市を巡るワールドツアーの最終地として日本が選ばれ、東京でそのグランドフィナーレを飾る。通算26回目となるトム・クルーズの来日。ジャパンツアー2日目は、10月6日の「トムの日」に、トム・クルーズとアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督を迎えて、ジャパンプレミアが開催された。

イベントは、東京・銀座のKK線（旧東京高速道路）という前代未聞のロケーションにて開催。トム・クルーズとイニャリトゥ監督が日本のファンの前に登場し、ファンサービスやサウンドバイツ取材を実施。これまで幾度となく日本への思いを語ってきた親日家であるトムと、過去に撮影で滞在し日本が大好きになったという監督が、日本のファンに向け、「この映画はあなたたちのために」と最新作について、思いの丈を存分に語った。

会場には、抽選で選ばれた幸運なファン約700名と数多くの取材メディアが殺到。ポスターやトムグッズを携えた熱量の高いファンが詰めかける中、特設ステージに颯爽と登場したトム・クルーズとアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督。集まった観客に向けてトムが笑顔で手を振ると、会場からは割れんばかりの大歓声が巻き起こり、会場のボルテージは一気に跳ね上がった。希代の大スターと世界的巨匠の共演にレッドカーペットの熱気は最高潮に達し、歓喜のあまり号泣するファンの姿も多数見られた。トムは終始笑顔で応え、ファン一人ひとりとの握手や会話、写真撮影に応じるなど神対応を連発。日本のファンのトムへの、またトムの日本への愛の深さを改めて実感させる、感動的な交流が繰り広げられた。熱気に包まれたレッドカーペットののち、両氏はステージへと登壇。詰めかけたファンとメディアに向け、心からの感謝の言葉を述べた。

イベント中、まず2人は、ステージの奥に65mに及ぶレッドカーペットへ移動。詰めかけた大勢のファンからの熱烈な歓迎に応え、サインや記念撮影に丁寧に応じる神対応を披露。さらに並んだマスコミ陣からのサウンドバイツ取材にも熱心に応じ、再びステージへと登場した監督がまず「ワールドツアーの最後の地である日本で、この瞬間を皆さんと一緒に過ごせて嬉しいです。この『DIGGER／ディガー』という作品をやっと皆さんにお届けできる、やっと観ていただけるということにこれ以上ないほどにワクワクしています。今の世界の不条理さを反映し、非常に人間的で、今こそ観て欲しい作品です。若い世代の方にも笑いながら楽しんでいただき、考えるきっかけになったら嬉しいです。監督人生でもベストと言える素晴らしいパフォーマンスを、トムが見せているので、『うわあ、やられたな』となると思います」とコメント。

続いて、トムが監督から「トムにも想いを語ってもらいましょう」と呼びかけられると、「今日はお越しいただきありがとうございます。イニャリトゥ監督と一緒にこの作品をお届けることが待ち遠しかったです、夢が叶いました。監督は唯一無二の方で、人としても素晴らしいです。この作品を観ていただくと分かると思いますが、何世代も語り継がれるような作品だと思います。私自身映画が大好きですが、この映画のように独創的な、また感動的な作品はこれまで作ったことがないと思っています。今日というこの日に、この場に立つことができたことが、とても光栄です。いつも温かく歓迎してくれることに感謝しています。美しい文化があり、芸術がある日本は素晴らしい国だと思います。そんな日本にイニャリトゥ監督というアーティスト、愛する友人である彼ととともに来ることができて嬉しいです。日本の皆さんにぜひ映画を観ていただきたいです」と本作について熱く語った。

さらに、この日駆け付けたファン、そして日本のファンに向け、「ここにいることが嬉しいです、また日本を恋しく思うと思います。皆さんの人生を今日ここで共有してくれて、映画の愛を分かち合ってくれて、私は、監督と私たちは、皆さんのために映画を作っています。皆さんの姿を今日観ることができて、嬉しかったです。日本を、そして皆さんを、心から愛しています」と、「トムの日」に日本にいられる喜びと、深い日本愛と日本のファンへの愛を語った。

レッドカーペットイベントに続き、同日夜にはTOHOシネマズ 日比谷にてトム・クルーズとイニャリトゥ監督が登壇する舞台挨拶が実施された。本イベントの模様は全国353の劇場へ生中継され、一足早く本編を鑑賞できる機会とあって、会場および全国の映画館は大きな期待感に包まれた。盛大な拍手に迎えられて登場したトムは、直前にKK線で行われたファンとの交流について「知っている友人たち、そして新しくお会いした皆さんに温かく迎え入れていただき、本当に美しい時間でした」と振り返り、「こうして映画館でも皆さんとお会いできて嬉しいです！」と満面の笑顔を見せた。

続いてイニャリトゥ監督は、「この映画は、持てるすべてのハートを注ぎ込み、10年の歳月をかけて作り上げた作品です。トムが"変身"を遂げる姿を目の当たりにするのも素晴らしい体験でした。本作は現代という時代や人間を描いており、今観るべき意味や風刺、そしてユーモアに富んだ作品となっています」と作品への深い思いを明かした。さらにトムは「皆さんはこれから、非常に独特な映画体験をすることになります。イニャリトゥ監督が成し遂げたことは尋常ではなく、あらゆる要素が異彩を放っています。登場人物や物語の構成・構造、脚本、キャスト陣の演技、そして私が演じたディガーのメイクアップに至るまで素晴らしい出来映えです。音響や楽曲もこだわり抜かれており、鳥や動物の鳴き声を実際に音楽として組み込んでいます。劇中に登場するミニチュアもすべて手作業で作られたものであり、監督は10年をかけてこれらを築き上げました。ストーリーテラーとして、映画監督として唯一無二の彼に、私は絶大な敬意を抱いています」と熱弁。加えて、「本作はイニャリトゥ監督が集結させた精鋭スタッフの手によって作り上げられたものであり、私の映画人生の中でも最も重要な体験となりました。私自身にとっても未だかつて見たことのないキャラクターである"ディガー"を、イニャリトゥ監督の演出のもとで演じられたことを心から光栄に思います。皆さん、準備はいいですか？」と笑顔で呼びかけると、客席からは大きな歓声が巻き起こった。

また、イベント当日である10月6日が「トムの日」であることに話題が及ぶと、トムは「とても美しい体験です。幼い頃、世界中を巡ることを夢見ていました。初めて日本を訪れた際、この国の文化や芸術、歴史、そして人々を愛さずにはいられなくなりました。このような記念日を設けていただいたこと自体、いまだに信じられず、当時の幼い自分を思い出します。私は皆さんのために映画を作るという夢を生きており、生涯その思いを抱き続けています。名声や賞のためにこの仕事をしているのではなく、創造する喜びのために打ち込んでいるのです。皆さんが与えてくださったこの人生を生きられることに深く感謝しています。映画製作への愛は言葉では表現しきれませんが、日本に自分の記念日があるなんて、なんと素敵で夢のようなことでしょう！ 心から感謝します」と感無量な様子で熱く語った。