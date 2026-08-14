セドリック・クラピッシュの監督最新作『モネと時間旅行』（2026年9月18日公開 配給：セテラ・インターナショナル 協力：ユニフランス）から伝説的な芸術家たちと出会うシーンを抜粋した本編映像が到着した。これには、サラ・ベルナール（フィリピーヌ・ルロワ＝ボリュー）、フェリックス・ナダール（フレッド・テスト）の登場シーンも含まれている。

『モネと時間旅行』は、19世紀と現代を舞台に、ベル・エポックを生きた謎の女性アデルを巡る物語。監督は、『スパニッシュ・アパートメント』（2002）『ダンサー イン Paris』（2022）などで知られるセドリック・クラピッシュが務める。本作は、自身が愛してやまない「19世紀のパリ」を映像化し、そこに「現代」の物語を交差させ、一枚の絵画に隠された謎を紐解く構造となっている。2026年という年は、印象派の巨匠クロード・モネの没後100年にあたるが、モネはもちろん、ルノワール、セザンヌ、写真家のフェリッ クス・ナダール、作家のヴィクトル・ユゴーなど、実在した芸術家たちが次々と登場する。オルセー美術館、オランジュリー美術館、クロード・モネ『睡蓮の庭』といった名作絵画や印象派の聖地も物語を彩る。

現代の主人公セブを演じるのは、カルティエのCM撮影でクラピッシュに見出されたアブラム・ヴァプレ。彼とともに遺産の屋敷を捜索、賑やかで個性的な親戚には、『画家ボナール ピエールとマルト』（2023）などのヴァンサン・マケーニュ、『最高の花婿』（2014〜20）シリーズのジュリア・ピアトン、『パリのどこかで、あなたと』（2019）などクラピッシュ作品でおなじみのジヌディーヌ・スアレム。19世紀の物語の主人公アデルには、名優ヴァンサン・ランドン、サンドリーヌ・キベルランの娘で、『スザンヌ、16歳』（2020）で監督・主演デビューを果たしたスザンヌ・ランドン。アデルのパリ滞在を支える友人アナトールにイレーヌ・ジャコブの息子で『動物界』（2023）で話題になったポール・キルシェ、ルシアン役に『モンテ・クリスト伯』（2024）のヴァシリ・シュナイダー、ノルマンディーに残した恋人ガスパールに第79回カンヌ国際映画祭『Coward（原題）』で男優賞を受賞したヴァランタン・カンパーニュら、若手俳優が起用されている。セシル・ドゥ・フランス、オリヴィエ・グルメら名優やクラピッシュの熱望により出演し、劇中でも歌を披露するミュージシャンのPOMなど、年代も様々、バラエティ豊かなフランスの俳優たちの息の合ったアンサンブルが、家族のルーツを探る物語に、心地よさと温かさをもたらしている。

この度公開となったのは、ベル・エポック（美しき時代）のパリを舞台に、主人公アデルが時代を象徴する伝説的な芸術家たちと出会うひとときを捉えた本編映像。舞台は、当時のパリ社交界を象徴する豪華絢爛なレストラン「ル・トラン・ブルー」。画家を目指すアナトール、写真家を志すルシアンとともに華やかな社交場を訪れたアデルは、そこで後世に名を残す二人の"伝説"と遭遇する。

生まれて初めて足を踏み入れる華やかな世界に、少し気後れした様子を見せるアデル。そんな彼女の前に現れるのは、ボードレール、ジュール・ヴェルヌ、ジョルジュ・サンドら、錚々たる芸術家や文化人のポートレートを数多く撮影した気鋭の写真家フェリックス・ナダール（フレッド・テスト）。そしてもう一人、ひとたび姿を現せば、その圧倒的な存在感でその場の空気を一瞬にしてさらってしまう、フランス演劇界の伝説的女優サラ・ベルナール（フィリピーヌ・ルロワ＝ボリュー）だった――。

映像では、ナダールがサラ・ベルナールに「パリ社交界のために、大女優の台詞を一言」と促す場面が捉えられる。集まった人々の視線を一身に浴びながら、サラ・ベルナールが披露するのは、彼女が絶大な人気を博したラシーヌの悲劇『フェードル』の台詞。

「太陽よ お前を見るのはこれが最後」

静寂のなかに響き渡るその一言。次の瞬間、レストラン中から一斉に拍手と喝采が沸き起こり、華やかな社交場は熱狂に包まれ、初めて目にする"伝説"の圧巻の名演に、アデルも思わず引き込まれていく――。まさに、ベル・エポックのパリで芸術と才能が交差する、夢のような一夜を切り取った瞬間となっている。

サラ・ベルナールは、日本でも絶大な人気を誇る画家アルフォンス・ミュシャの名を一躍世に知らしめた"ミュシャのミューズ"としても知られる存在。ミュシャが手がけた代表作『ジスモンダ』をはじめとするサラ・ベルナールの舞台ポスターは、当時のパリで大きな話題を呼び、街を彩る一大センセーションとなり、女優としての圧倒的な美貌と存在感は、ミュシャをはじめとする芸術家たちの創作意欲をかき立て、彼女自身がひとつの"芸術"としてパリを席巻した。

もう一人の"伝説"フェリックス・ナダールもまた、19世紀パリの芸術・文化の最前線を駆け抜けた人物。シャルル・ボードレール、ジュール・ヴェルヌ、ジョルジュ・サンドら、当時を代表する芸術家や文化人の肖像を数多く撮影した写真家でありながら、風刺画家、ジャーナリスト、さらには気球乗りとしても活躍した多才な人物だった。そんな二人の実在の"伝説"が同じ空間に集う本シーンは、まさにベル・エポックの華やかな文化と芸術の息吹を体感させるものとなっている。

まるでミュシャのポスターからそのまま抜け出してきたかのようなサラ・ベルナールの姿と、彼女の一声に熱狂するパリの人々――。アデルの目を通して描かれる"伝説との遭遇"は、ベル・エポックという「美しき時代」の華やかさを鮮やかによみがえらせるとともに、芸術が街を、人々を、そして時代そのものを熱狂させていた瞬間を映し出している。