実話に基づく極限脱出劇『オペレーション：カブール 極限救出48時間』の本編映像が公開

カブール空港に取り残された200人を48時間で救出する任務に挑んだ実話に基づく極限脱出劇『オペレーション：カブール 極限救出48時間』（2026年9月11日公開 配給：彩プロ）の本編映像が公開となった。

『オペレーション：カブール 極限救出48時間』は、ハンガリー政府主導のもと国防軍が実行したアフガニスタンでの実際の救出作戦「シャーマン作戦」をベースに映画化した作品。ハンガリー軍現代史において最も劇的な作戦のひとつとされる実話をもとに、空港を覆う緊張感、絶え間ないテロの脅威、タリバンとの激しい攻防を圧倒的な臨場感で描き出す。さらに、世界を震撼させた〈カブール陥落〉を本格的に描いた作品が日本で初めて劇場公開される点も大きな見どころ。

『オデッセイ』（2015）『ブレードランナー 2049』（2017）ほか、錚々たるハリウッド大作が撮影地に選んでいるのがブタペスト。その成果は外貨の獲得にとどまらず、撮影や美術をはじめとする各技術パートの技量が飛躍的に上昇している。さらにMCU、DCU、『スター・ウォーズ』シリーズなどに参加のスタッフを擁するVFXのスタジオが相次いでブタペストで活動をはじめている。本作ではそうした実力派のスタッフが結集しただけでなく、ハンガリーの防衛省と国防軍が全面協力、実際の作戦に参加した兵士を軍事アドバイザーに迎え、俳優たちに所作や戦闘行動など指導した。さらに、ハンガリー軍の現用装備や軍用車両、軍用機を多数使用してリアリティを徹底追及した。すべてハンガリー国内で撮影された本作で、当時のアフガニスタンを再現している。

この度公開となった本編映像では、ハンガリー国旗を掲げながら「ネメチェク！」と必死に救助を求める少女の姿が映し出される。（「ネメチェク」とは、ハンガリーで最も有名な児童文学『パール街の少年たち』に由来し、軍人が救助を求める際の暗号として使われる言葉）。少女の存在に気づいたバーリント中尉は、まもなく封鎖されるゲートへ滑り込み、危機一髪のところで救出に成功する。しかし、少女と行動を共にしていた救助対象のエステル医師の居場所を尋ねると、その目は、封鎖されたゲートを映し出すのだった……。果たしてバーリント中尉は、かつて命を救われた恩人・エステルを助け出すことができるのか。極限状態の緊迫感と、一瞬の判断が生死を分ける救出作戦の一端を切り取った、手に汗握る映像となっている。